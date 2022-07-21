Россияне теряют много денег из-за DDoS-атак украинцев: установлен новый рекорд

Даже 10-минутный простой приносит владельцам сайтов большие убытки, а одна из атак в мае-июне продлилась 29 дней.

Владельцы сайтов в России теряют изрядное количество денег из-за проблем, вызванных массовыми кибератаками в ответ на вторжение ВС РФ в Украину. Об этом пишет издание "Коммерсант", ссылаясь на представителей рынка.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Согласно отчету "Лаборатории Касперского", во втором квартале 2022 года значительно увеличилось количество DDoS-атак на российские сайты. За 3 месяца хакеры и хактивисты установили и побили несколько рекордов по максимальной продолжительности киберштурмов, один из них закончился только через 29 дней.

При этом в мае средняя продолжительность таких атак увеличилась до 57 ч (в апреле была 40 ч). В июне длительность несколько сократилась, но все равно осталась значительно выше по сравнению с 2021 годом, когда самая долгая закончилась уже через 6,5 ч.

Во втором квартале главной целью DDoS-атак стал финансовый сектор, но его доля сократилась с 70% в апреле до 37% в июне. Зато летом резко увеличилась доля атак на государственные организации — 38%.

Специалист по кибербезопасности из "Лаборатории Касперского" Александр Гутников обратил внимание, что в начале года Россию атаковали преимущественно хакеры любители, "выражающие свою позицию", но теперь компания фиксирует все больше профессиональных атак.

Главный специалист блока анализа защищенности Infosecurity в Softline Company Дмитрий Карельский уверен, что хакеры продолжат атаковать Россию, пока "не изменится "геополитическая ситуация". По его словам, продолжительные DDoS-атаки очень вредны для российских компаний, ведь большие нагрузки на сети вызывают сбои в работе интернет-сервисов.

Кроме того, из-за простоев сайты теряют позиции в поисковых системах, таких как Google и "Яндекс". Руководитель группы аналитики центра мониторинга и противодействия кибератакам компании "Информзащита" Ильназ Гатауллин отметил, что большая доля бизнеса в России зависит от продаж в Интернете, поэтому если сайт не работает всего-лишь 10 минут — это может привести к "колоссальным убыткам".

Как объяснил гендиректор интернет-маркетингового агентства Goodsites Николай Курганов, если после атаки онлайн-ресурс вместо контента выдает страницу с ошибкой, то робот покидает ее и снижает рейтинг. Если поисковые алгоритмы не уведомить о проблемах, то они переиндексируют контент и перестанут обращаться с запросами даже после возобновления работы.

Гендиректор Qrator Labs Александр Лямин подтвердил, что после хакерских атак возвращение позиций может занять у владельцев сайта несколько недель, либо же он может вовсе пропасть из поисковой выдачи. Если "Яндекс" будет вместо полезной информации выдавать неработающие сайты, то пользователи потеряют к нему доверие и перейдут к другому сервису, поэтому поисковик снижает рейтинг и не демонстрирует их на первых страницах. Представители "Яндекса" уверяют, что дорабатывают свои алгоритмы, чтобы у онлайн-ресурсов было больше времени на восстановление.

Недавно писали, что в России количество DDoS-атак выросло в 15 раз. Как выяснили аналитики из StormWall, из-за них сильно пострадали банки, ритейл, логистика и сфера страхования. После начала полномасштабного вторжения РФ, многие украинские хакеры и обычные пользователи объединили усилия для проведения массовых атак по российским информационным системам.

В марте украинские айтишники запустили игру для DDoS-атак на сайты РФ. После открытия сайта специальный алгоритм выполняет всю работу, используя ресурсы компьютера, а в это время пользователь может пройти головоломку типа "2048" или же ничего не делать — главное оставаться на странице.