Росіяни втрачають багато грошей через DDoS-атаки українців: встановлено новий рекорд

Навіть 10-хвилинний простій завдає власникам сайтів великих збитків, а одна з атак у травні-червні тривала 29 днів.

Власники сайтів у Росії втрачають неабияку кількість грошей через проблеми, викликані масовими кібератаками у відповідь на вторгнення ЗС РФ в Україну. Про це пише видання "Коммерсант", посилаючись на представників ринку.

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Згідно зі звітом "Лабораторії Касперського", у другому кварталі 2022 року значно збільшилася кількість DDoS-атак на російські сайти. За 3 місяці хакери та хактивісти встановили та побили кілька рекордів за максимальною тривалістю кіберштурмів, один із них закінчився лише через 29 днів.

У травні середня тривалість таких атак збільшилася до 57 год (у квітні була 40 год). У червні тривалість дещо скоротилася, але все одно залишилася значно вищою порівняно з 2021 роком, коли найдовша закінчилася уже через 6,5 год.

У другому кварталі головною метою DDoS-атак став фінансовий сектор, але його частка скоротилася із 70% у квітні до 37% у червні. Проте влітку різко збільшилася частка атак на державні організації — 38%.

Фахівець з кібербезпеки з "Лабораторії Касперського" Олександр Гутніков звернув увагу, що на початку року Росію атакували переважно хакери любителі, які "виражають свою позицію", але тепер компанія фіксує все більше професійних атак.

Головний фахівець блоку аналізу захищеності Infosecurity у Softline Company Дмитро Карельський упевнений, що хакери продовжать атакувати Росію, поки "не зміниться "геополітична ситуація". За його словами, тривалі DDoS-атаки дуже шкідливі для російських компаній, адже великі навантаження на мережі викликають збої в роботі інтернет-сервісів.

Крім того, через простої сайти втрачають позиції в пошукових системах, таких як Google і "Яндекс". Керівник групи аналітики центру моніторингу та протидії кібератакам компанії "Інформзахист" Ільназ Гатауллін зазначив, що велика частка бізнесу в Росії залежить від продажів в інтернеті, тому якщо сайт не працює лише 10 хвилин — це може призвести до "колосальних збитків".

Як пояснив гендиректор інтернет-маркетингової агенції Goodsites Микола Курганов, якщо після атаки онлайн-ресурс замість контенту видає сторінку з помилкою, то робот залишає її і знижує рейтинг. Якщо пошукові алгоритми не повідомити про проблеми, то вони переіндексують контент і перестануть звертатися із запитами навіть після поновлення роботи.

Гендиректор Qrator Labs Олександр Лямін підтвердив, що після атак хакерів повернення позицій може зайняти у власників сайту кілька тижнів, або ж він може зовсім зникнути з пошукової видачі. Якщо "Яндекс" замість корисної інформації видаватиме сайти, що не працюють, то користувачі втратять до нього довіру та перейдуть в інший сервіс, тому пошуковик знижує рейтинг і не демонструє їх на перших сторінках. Представники "Яндекса" запевняють, що допрацьовують свої алгоритми, щоб онлайн-ресурси мали більше часу на відновлення.

Нещодавно писали, що в Росії кількість DDoS-атак зросла у 15 разів. Як з'ясували аналітики із StormWall, через них сильно постраждали банки, ритейл, логістика та сфера страхування. Після початку повномасштабного вторгнення РФ багато українських хакерів і звичайних користувачів об'єднали зусилля для проведення масових атак по російських інформаційних системах.

У березні українські айтішники запустили гру для DDoS-атак на сайти РФ. Після відкриття сайту спеціальний алгоритм виконує всю роботу, використовуючи ресурси комп'ютера, а в цей час користувач може пройти головоломку типу "2048" або нічого не робити — головне залишатися на сторінці.