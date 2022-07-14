У Росії кількість DDoS-атак зросла у 15 разів: постаралися українські хакери

Найбільше від дій хактивістів постраждали банки, держсектор, ритейл, логістика та страхова сфера.

Протягом перших 6-ти місяців 2022 року аналітики з StormWall зафіксували кількість DDoS-атак, що багаторазово зросла, на російські вебресурси, що належать як державі, так і приватному бізнесу. Подробиці розкрило видання servernews.ru.

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За даними звіту, кількість DDoS-атак на сайти РФ зросла в 15 разів порівняно з тим самим періодом у 2021 році. Експерти вказали, що найбільше від дій хакерів постраждали такі галузі, як:

фінансова (на її частку припало 32% від загальної кількості атак),

держструктура (18%),

ритейл (14%),

логістика (10%),

страхування (8%).

У документі також вказується і показник найпотужнішої з ДДоС-атак — 700 тис. HTTP-запитів на секунду. У середньому кожна з атак тривала 7 годин.

Видання, посилаючись на звіт, повідомило, що причиною зростання кількості розподілених атак типу "відмова в обслуговуванні" стала "напружена політична ситуація у світі" та "активність так званих хактивістів", які вважають за необхідне завдати "шкоди економіці та соціальній сфері Росії". Російські аналітики підкреслили, що такі атаки не вимагають великих витрат на їх проведення, і водночас є досить ефективними. Вони вказують на те, що найбільш уразливими для хактивістів є гаджети, підключені до такої системи, як Інтернет речей.

Насправді ж причиною стала війна, розв'язана Росією проти України, внаслідок чого багато айтішників, експертів з кібербезпеки та й прості користувачі об'єдналися для завдання "ударів" по російських IT-системах. Докладніше про те, як можна приєднатися до хактивістів, ви можете прочитати тут.

Що таке DDoS-атака

DDoS розшифровується як Distributed Denial of Service, що в перекладі з англійської означає "розподілена атака типу "відмова в обслуговуванні". У проведенні такої атаки одночасно беруть участь багато комп'ютерів, з яких надсилається величезна кількість запитів на сайт-жертву. В результаті, сервер не справляється з обробкою величезного потоку запиту і сайт стає недоступним для звичайних користувачів, а також для його адміністраторів. Для проведення DDoS-атак українські айтішники розробили спеціальні програми, встановивши які на свій ПК, ноутбук і навіть телефон, будь-який українець може генерувати запити, які через спеціальний сервер перенаправляються на той чи інший російський сайт, вибраний "жертвою".

[ + – ] Схема проведення DDoS-атаки на комп'ютер Фото: wikipedia

Раніше ми писали про те, що російські хакери вирішили "помститися" Польщі за допомогу Україні та атакували деякі держустанови.

Також інформували про великі атаки на ресурси російського МЗС з боку української ІТ-Армії. Таким чином хактивісти хотіли продемонструвати відомству Лаврова справжню дипломатію.