У Росії кількість DDoS-атак зросла у 15 разів: постаралися українські хакери
Найбільше від дій хактивістів постраждали банки, держсектор, ритейл, логістика та страхова сфера.
Протягом перших 6-ти місяців 2022 року аналітики з StormWall зафіксували кількість DDoS-атак, що багаторазово зросла, на російські вебресурси, що належать як державі, так і приватному бізнесу. Подробиці розкрило видання servernews.ru.
За даними звіту, кількість DDoS-атак на сайти РФ зросла в 15 разів порівняно з тим самим періодом у 2021 році. Експерти вказали, що найбільше від дій хакерів постраждали такі галузі, як:
- фінансова (на її частку припало 32% від загальної кількості атак),
- держструктура (18%),
- ритейл (14%),
- логістика (10%),
- страхування (8%).
У документі також вказується і показник найпотужнішої з ДДоС-атак — 700 тис. HTTP-запитів на секунду. У середньому кожна з атак тривала 7 годин.
Видання, посилаючись на звіт, повідомило, що причиною зростання кількості розподілених атак типу "відмова в обслуговуванні" стала "напружена політична ситуація у світі" та "активність так званих хактивістів", які вважають за необхідне завдати "шкоди економіці та соціальній сфері Росії". Російські аналітики підкреслили, що такі атаки не вимагають великих витрат на їх проведення, і водночас є досить ефективними. Вони вказують на те, що найбільш уразливими для хактивістів є гаджети, підключені до такої системи, як Інтернет речей.
Насправді ж причиною стала війна, розв'язана Росією проти України, внаслідок чого багато айтішників, експертів з кібербезпеки та й прості користувачі об'єдналися для завдання "ударів" по російських IT-системах. Докладніше про те, як можна приєднатися до хактивістів, ви можете прочитати тут.
Що таке DDoS-атака
DDoS розшифровується як Distributed Denial of Service, що в перекладі з англійської означає "розподілена атака типу "відмова в обслуговуванні". У проведенні такої атаки одночасно беруть участь багато комп'ютерів, з яких надсилається величезна кількість запитів на сайт-жертву. В результаті, сервер не справляється з обробкою величезного потоку запиту і сайт стає недоступним для звичайних користувачів, а також для його адміністраторів. Для проведення DDoS-атак українські айтішники розробили спеціальні програми, встановивши які на свій ПК, ноутбук і навіть телефон, будь-який українець може генерувати запити, які через спеціальний сервер перенаправляються на той чи інший російський сайт, вибраний "жертвою".
Раніше ми писали про те, що російські хакери вирішили "помститися" Польщі за допомогу Україні та атакували деякі держустанови.
Також інформували про великі атаки на ресурси російського МЗС з боку української ІТ-Армії. Таким чином хактивісти хотіли продемонструвати відомству Лаврова справжню дипломатію.