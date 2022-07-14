В России количество DDoS-атак выросло в 15 раз: постарались украинские хакеры

Более остальных от действий хактивистов пострадали банки, госсектор, ретейл, логистика и страховая сфера.

В течение первых 6-ти месяцев 2022 года аналитики из StormWall зафиксировали многократно возросшее количество DDoS-атак на российские веб-ресурсы, принадлежащие как государству, так и частному бизнесу. Подробности раскрыло издание servernews.ru.

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Согласно данным отчета, количество DDoS-атак на сайты РФ выросло в 15 раз по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Эксперты указали, что более остальных от действий хакеров пострадали такие отрасли, как:

финансовая (на ее долю пришлось 32 % от общего количества атак),

госструктуры (18 %),

ретейл (14 %),

логистика (10 %),

страхование (8 %).

В документе также указывается и показатель самой мощной из ДДоС-атак — 700 тыс. HTTP-запросов в секунду. В среднем, каждая из атак длилась 7 часов.

Издание, ссылаясь на отчет, сообщило, что причиной роста количества распределенных атак типа "отказ в обслуживании" стала "напряженная политическая ситуация в мире" и "активность так называемых хактивистов", которые считают необходимым нанести "вред экономике и социальной сфере России". Российские аналитики подчеркнули, что такого рода атаки не требуют больших затрат на их проведение, и в то же время являются довольно эффективными. Они указывают на то, что наиболее уязвимыми для хактивистов являются гаджеты, подключенные к такой системе, как Интернет вещей.

На самом же деле, причиной стала война, развязанная Россией против Украины, в результате чего многие айтишники, эксперты по кибербезопасности да и простые пользователи объединились для нанесения "ударов" по российским IT-системам. Подробнее о том, как можно присоединиться к хактивистам, вы можете прочесть тут.

Что такое DDoS-атака

DDoS расшифровывается как Distributed Denial of Service, что в переводе с английского языка означает "распределенная атака типа "отказ в обслуживании". В проведении такой атаки одновременно участвуют много компьютеров, с которых отправляется огромное количество запросов на сайт-жертву. В результате, сервер не справляется с обработкой огромного потока запроса и сайт становится недоступен для обычных пользователей, а также для его администраторов. Для проведения DDoS-атак украинские айтишники разработали специальные программы, установив которые на свой ПК, ноутбук и даже телефон, любой украинец может генерировать запросы, которые через специальный сервер перенаправляются на тот или иной российский сайт, выбранный в качестве "жертвы".

[ + – ] Схема проведения DDoS-атаки на компьютер Фото: wikipedia

Ранее мы писали о том, что российские хакеры решили "отомстить" Польше за помощь Украине и атаковали некоторые госучреждения.

Также информировали о крупных атаках на ресурсы российского МИД со стороны украинской IT-Армии. Таким образом хактивисты хотели продемонстрировать ведомству Лаврова "настоящую дипломатию."