Плазменный робот роет туннели в 100 раз быстрее и на 98% дешевле, чем системы бурения

Earthgrid планирует перемонтировать сети по всей территории США с рекордной скоростью

Cтартап Earthgrid из Сан-Франциско (США) занимается разработкой плазменного робота-бурильщика, способного рыть туннели в 100 раз быстрее и до 98% дешевле, чем современные системы бурения. Компания планирует использовать свою технологию для замены электропроводки, прокладки интернет-кабелей и коммунальных сетей в США, передает interestingengineering.com.

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В отличие от обычных буровых машин, оснащенных массивными механизмами для бурения туннелей, робот Earthgrid воздействует на породу, нагревая ее до высоких температур, чтобы разбить или даже "выпарить". Такой процесс принято называть расщеплением.

Машина может работать за счет электричества, и если источник дает "зеленую" энергию, это делает робота-бурильщика экологически чистым. Представители Earthgrid утверждают, что робот не вступает в прямой контакт с породой во время бурения. Также они говорят, что технология не потребует больших трат.

Rapid Burrowing Robot (RBR) оснащен несколькими плазменными горелками, установленными на больших дисках по принципу спирали Фибоначчи, способными нагревать породу до 27 000 °C. Принцип работы следующий: RBR зажигает горелки, проворачивает диски и начинает расщеплять породу. Образующиеся обломки вывозятся на тележках. Планируется, что в конце этого года Earthgrid начнет бурение туннелей для клиентов.

[ + – ] Схематическое изображение Rapid Burrowing Robot Фото: Earthgrid

Версия робота, использующая 72 плазменных резака для бурения скважины длиной 1 м, например, потребует примерно 40 МВт электроэнергии в режиме малой мощности. Если операторам нужно работать быстрее, им придется использовать настройку высокой мощности и потреблять 120 МВт. Для бурения крупных туннелей к задней части устройства прикрепляют большие буровые установки, достигающие потребляемой мощности примерно 1,38 ГВт.

[ + – ] Детали бурового робота Фото: Earthgrid

"Используя высокоскоростную конфигурацию, установка может прокладывать туннели протяженностью до 1 км в день, что примерно в 100 раз быстрее, чем могут современные системы. Например, Boring Company Илона Маска бурит примерно 0,24 км в день с помощью своей машины Prufrock", — пишет СМИ.

[ + – ] Принцип работы Rapid Burrowing Robot Фото: Earthgrid

Стартаперы заявляют, что их продукт не требует высоких эксплуатационных расходов (нет необходимости менять буровые долота и режущие головки несколько раз в день, гораздо меньшее потребление энергии, не требуются услуги рабочих, т.к. это робот, не нужен буровой раствор, нет необходимости в утилизации буровых химикатов, удаление грунта максимально упрощено). По данным компании, работа RBR стартовой конфигурации обойдется в 300 долларов за 1 м туннеля. Расходы могут расти, в зависимости от потребностей клиента.

Конкурентами Earthgrid является компания Petra, которая тоже разрабатывает плазменного бурового робота.

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