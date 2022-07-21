Плазмовий робот риє тунелі в 100 разів швидше і на 98% дешевше, ніж системи буріння

Earthgrid планує перемонтувати мережі по всій території США з рекордною швидкістю

Стартап Earthgrid із Сан-Франциско (США) займається розробкою плазмового робота-бурильника, здатного рити тунелі в 100 разів швидше і до 98% дешевше, ніж сучасні системи буріння. Компанія планує використати свою технологію для заміни електропроводки, прокладання інтернет-кабелів та комунальних мереж у США, передає interestingengineering.com.

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На відміну від звичайних бурових машин, оснащених масивними механізмами буріння тунелів, робот Earthgrid впливає на породу, нагріваючи її до високих температур, щоб розбити або навіть "випарити". Такий процес заведено називати розщепленням.

Машина може працювати завдяки електриці, і якщо джерело дає "зелену" енергію, це робить робота-бурильника екологічно чистим. Представники Earthgrid стверджують, що робот не входить у прямий контакт із породою під час буріння. Також вони кажуть, що технологія не вимагатиме великих витрат.

Rapid Burrowing Robot (RBR) оснащений кількома плазмовими пальниками, встановленими на великих дисках за принципом Фібоначчі спіралі, здатними нагрівати породу до 27 000 °C. Принцип роботи наступний: RBR запалює пальники, провертає диски та починає розщеплювати породу. Уламки, що утворюються, вивозяться на візках. Планується, що наприкінці цього року Earthgrid розпочне буріння тунелів для клієнтів.

[ + – ] Схематичне зображення Rapid Burrowing Robot Фото: Earthgrid

Версія робота, що використовує 72 плазмових різаки для буріння свердловини довжиною 1 м, наприклад, вимагатиме приблизно 40 МВт електроенергії в режимі малої потужності. Якщо операторам потрібно працювати швидше, їм доведеться використовувати налаштування високої потужності та споживати 120 МВт. Для буріння великих тунелів до задньої частини пристрою прикріплюють великі бурові установки, що досягають споживання потужності приблизно 1,38 ГВт.

[ + – ] Деталі бурового робота Фото: Earthgrid

"Використовуючи високошвидкісну конфігурацію, установка може прокладати тунелі довжиною до 1 км на день, що приблизно в 100 разів швидше, ніж можуть сучасні системи. Наприклад, Boring Company Ілона Маска бурить приблизно 0,24 км на день за допомогою своєї машини Prufrock", — пише ЗМІ

[ + – ] Принцип роботи Rapid Burrowing Robot Фото: Earthgrid

Стартапери заявляють, що їх продукт не вимагає високих експлуатаційних витрат (нема потреби змінювати бурові долота і ріжучі головки кілька разів на день, набагато менше споживання енергії, не потрібні послуги робітників, тому що це робот, не потрібен буровий розчин, нема потреби в утилізації бурових хімікатів, видалення ґрунту максимально спрощено). За даними компанії, робота RBR стартової конфігурації коштуватиме 300 доларів за 1 м тунелю. Витрати можуть зростати залежно від потреб клієнта.

Конкурентами Earthgrid є компанія Petra, яка також розробляє плазмового бурового робота.

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