Ученые создали светящееся изображение из воздуха — его можно было "потрогать"

Иероглифы нарисовали при помощи очень мощного лазера, который превращал молекулы воздуха в плазму.

Эксперты Объединенной лаборатории сверхбыстрых лазеров Хунтуо (Китай) смогли нарисовать иероглифы в воздухе, задействовав мощный лазер. Изображение просматривалось при любом ракурсе, сообщает scmp.com.

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Интересно, что прорисовка происходила с использованием чистого воздуха, то есть ученым не понадобились ни пыль, ни пар, чтобы создать "фон". Ранее, когда ставились подобные эксперименты, обязательно прибегали к методу насыщения пространства либо водяным паром, либо мелкими частицами вроде пыли.

Метод оказался довольно простым. Лазерное устройство посылало очень мощные (несколько миллионов МВт) и при этом максимально короткие импульсы (они длились одну фемтосекунду, то есть одну квадриллионную долю секунды (квадриллион — число с 15-ю нолями, — ред.).

[ + – ] Изображение из воздуха, созданное мощным лазером

Под их воздействием молекулы воздуха ионизировались и превращались в светящуюся плазму. Сложность состояла лишь в фокусировке лазерного луча. Исследователи не раскрыли секрета, как им это удалось сделать. Они лишь рассказали, что определили основные точки в пространстве, задали эти координаты 3D-сканерам, а те, в свою очередь, работали в качестве "наводчиков" для лазера.

Что касается энергопотребления, то, на удивление, она не была такой уж высокой. Так как импульсы были кратковременными, лазерная установка потребляла несколько десятков Вт электроэнергии.

Ведущий исследователь Цао Сяндун в комментарии отметил, что данная технология могла бы найти применение не только в сфере развлечений, давая возможность создавать яркие картинки и писать рекламные слоганы буквально в небе. Ученый отметил, что технология поможет при изучении работы мозга, усовершенствовании квантовых вычислительных устройств, высокоточном производстве.

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