Учені створили зображення, що світиться, з повітря — до нього можна було "доторкнутися"

Ієрогліфи намалювали за допомогою дуже потужного лазера, який перетворював молекули повітря на плазму.

Експерти Об'єднаної лабораторії надшвидких лазерів Хунтуо (Китай) змогли намалювати ієрогліфи в повітрі, задіявши потужний лазер. Зображення можна було побачити з будь-якого ракурсу, повідомляє scmp.com.

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Цікаво, що промальовування відбувалося з використанням чистого повітря, тобто вченим не знадобилися ні пил, ні пара, щоб створити "фон". Раніше, коли ставили подібні експерименти, обов'язково вдавалися до методу насичення простору або водяною парою, або дрібними частинками на зразок пилу.

Метод виявився досить простим. Лазерний пристрій надсилав дуже потужні (кілька мільйонів МВт) і при цьому максимально короткі імпульси (вони тривали одну фемтосекунду, тобто одну квадрильйонну частку секунди (квадрилліон — число з 15 нулями, — ред.).

[ + – ] Зображення з повітря, створене потужним лазером

Під їхнім упливом молекули повітря іонізувалися та перетворювалися на плазму, що світиться. Складність полягала лише у фокусуванні лазерного променя. Дослідники не розкрили таємницю, як їм це вдалося зробити. Вони лише розповіли, що визначили основні точки в просторі, задали ці координати 3D-сканерам, а ті, зі свого боку, працювали як "навідники" для лазера.

Що стосується енергоспоживання, то, на диво, воно не було таким високим. Оскільки імпульси були короткочасними, лазерна установка споживала кілька десятків Вт електроенергії.

Провідний дослідник Цао Сяндун у коментарі зазначив, що ця технологія могла б знайти застосування не лише у сфері розваг, даючи можливість створювати яскраві картинки та писати рекламні слогани буквально в небі. Вчений зазначив, що технологія допоможе при вивченні роботи мозку, удосконаленні квантових обчислювальних пристроїв, високоточному виробництві.

Раніше ми повідомляли про те, що в США створено робот, який може швидко й ефективно бурити тунелі, розщеплюючи породу.

Інформували також про те, що американські вчені запропонували використовувати вагони поїздів як "пастки" СО2. Відповідно до підрахунків, протягом року один такий склад зможе очистити атмосферу, "вилучивши" з неї понад 6 тис. т вуглекислого газу.