Facebook и другие соцсети отслеживают до 52% страниц в Интернете, — исследование

Онлайн-платформы знают, что пользователи делают 40% времени, проведенного в сети, даже если они не зарегистрированы.

Социальные сети, такие как, Facebook, Instagram и Twitter, могут собирать информацию о 52% страниц, которе посещают Интернет-пользователи. Такой вывод представили специалисты из Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) и университетов Цюриха, Лозанны и Йеля.

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Они изучили данные почти 5000 тысяч пользователей и попытались выяснить, какие сведения теоретически могут сохранять онлайн-платформы на примере Facebook. Как оказалось, технические инструменты платформы позволяют отследить, что делал человек на протяжении примерно 40% времени, проведенного в Интернете.

"Поскольку компании почти не раскрывают никакой информации о том, какие алгоритмы они используют, никто не может с уверенностью сказать, какие данные на самом деле хранятся и используются. Однако наше исследование показывает, что техническая база для наблюдения за большей частью интернет-активности доступна на онлайн-платформах", — прокомментировал научный сотрудник отдела компаний и рынков DIW Berlin Ханнес Ульрих.

Исследование показало: алгоритмы следят за активностью пользователей, независимо от того, зарегистрированы ли они в социальных сетях. Для этого соцсети используют так называемые трекеры, которые автоматически загружаются, например, с помощью кнопок "Нравится", "Поделиться" или "Войти", при этом их даже необязательно нажимать.

Facebook может отслеживать страницы, которые посещают зарегистрированные пользователи, и делать выводы о других посетителях. По оценкам исследователей, социальная сеть способна с точностью до 65% определить пол, возраст, образование или другие демографические характеристики тех, кто ими не пользуется. На основе этой информации реально создать потребительские профили, чтобы затем предлагать таргетированную рекламу.

После введения Обшего регламента по защите данных (GDPR) Интернет-пользователи могут возражать против размещения таких трекеров и хранения информации, отключив сбор "куки" (cookie) на веб-сайтах, однако лишь немногие пользуются этой возможностью. Как считают исследователи, Европейской комиссии стоит предусмотреть более строгое наказание за нарушение принципов защиты данных в поправках к Закону о цифровых рынках и Закону о цифровых услугах.

Сookie — это фрагменты данных, которые веб-сервер отправляет для хранения на компьютере. Обычно их используют для аутентификации, сохранения пользовательских настроек, проверки доступа и сбора статистики. С 2016 года сайты должны обязательно запрашивать разрешение пользователя перед отправкой cookie.

В прошлом году другая группа исследователей выяснила, как Facebook следит за пользователями, которые зарегистрировались, но не пользуются соцсетью. Они назвали несколько способов, как помешать сбору персональной информации.

Писали также, что миллиардер Илон Маск решил отказаться от покупки Twitter из-за выявленных проблем, которые от него скрывали. В ответ компания через суд добивается выполнения условий сделки на сумму $44 млрд.