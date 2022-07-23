Facebook та інші соцмережі відстежують до 52% сторінок в інтернеті, — дослідження

Онлайн-платформи знають, що користувачі роблять 40% часу, проведеного в мережі навіть якщо вони не зареєстровані.

Соціальні мережі, такі як, Facebook, Instagram і Twitter, можуть збирати інформацію про 52% сторінок, які відвідують інтернет-користувачі. Такий висновок представили фахівці з Німецького інституту економічних досліджень (DIW Berlin) та університетів Цюріха, Лозанни та Єля.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вони вивчили дані майже 5000 тисяч користувачів та спробували з'ясувати, які відомості теоретично можуть зберігати онлайн-платформи на прикладі Facebook. Як виявилося, технічні інструменти платформи дають змогу відстежити, що робила людина протягом приблизно 40% часу, проведеного в інтернеті.

"Оскільки компанії майже не розкривають жодної інформації про те, які алгоритми вони використовують, ніхто не може з упевненістю сказати, які дані насправді зберігаються та використовуються. Однак наше дослідження показує, що технічна база для спостереження за більшою частиною інтернет-активності доступна на онлайн-платформах", — прокоментував науковий співробітник відділу компаній та ринків DIW Berlin Ханнес Ульріх.

Дослідження показало: алгоритми стежать за активністю користувачів, незалежно від того, чи зареєстровані вони в соціальних мережах. Для цього соцмережі використовують так звані трекери, які автоматично завантажуються, наприклад, за допомогою кнопок "Подобається", "Поділитися" або "Увійти", однак їх навіть необов'язково натискати.

Facebook може відстежувати сторінки, які відвідують зареєстровані користувачі, та робити висновки щодо інших відвідувачів. За оцінками дослідників, соціальна мережа здатна з точністю до 65% визначити стать, вік, освіту чи інші демографічні характеристики тих, хто не користується ними. На основі цієї інформації реально створити споживчі профілі, щоб потім пропонувати таргетовану рекламу.

Після введення Загального регламенту захисту даних (GDPR) інтернет-користувачі можуть заперечувати розміщення таких трекерів та зберігання інформації, відключивши збір "куки" (cookie) на вебсайтах, проте лише деякі користуються цією можливістю. Як вважають дослідники, Європейській комісії варто передбачити суворіше покарання за порушення принципів захисту даних у поправках до Закону про цифрові ринки та Закону про цифрові послуги.

Cookie — це фрагменти даних, які надсилає вебсервер для зберігання на комп'ютері. Зазвичай їх використовують для автентифікації, збереження налаштувань користувача, перевірки доступу і збору статистики. З 2016 року сайти повинні обов'язково вимагати дозволу користувача перед відправкою cookie.

Минулого року інша група дослідників з'ясувала, як Facebook слідкує за користувачами, які зареєструвалися, але не користуються соцмережею. Вони назвали кілька способів, як завадити збиранню персональної інформації.

Писали також, що мільярдер Ілон Маск вирішив відмовитися від покупки Twitter через виявлені проблеми, які від нього приховували. У відповідь компанія через суд домагається виконання умов угоди у сумі $44 млрд.