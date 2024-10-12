Каньє Вест відповів, чи стежив він за Б'янкою Цензорі

Колишній співробітник Каньє Веста Джон Доу стверджує, що репер без відома дружини найняв приватного детектива, щоб той стежив за Б'янкою, коли його немає поруч.

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47-річний американський репер Каньє Вест відреагував на позов свого колишнього співробітника Джона Доу, де той, серед іншого, заявив, що музикант найняв приватного детектива, який би стежив за його дружиною Б'янкою Цензорі. Тепер представник Ye (друге ім'я артиста) зробив заяву для ЗМІ, спростувавши раніше оприлюднену інформацію. Про це пише Page Six.

"Багато деталей у його скарзі просто фантастичні та неправдиві", — сказав він.

Не оминув увагою спікер і звинувачення Веста у зловживанні закисом азоту, який йому нібито постачав його стоматолог. За його словами, ця інформація "покликана викликати збентеження і/або отримати вигоду з передбачуваних проблем у шлюбі репера".

Раніше повідомлялося, що Доу, в обов'язки якого входило зниження ризиків Веста і запобігання негативним публікаціям у пресі, мав забезпечити стеження не тільки за Цензорі, а й доповідати роботодавцю про те, що відбувається в сім'ї його колишньої дружини Кім Кардаш'ян.

У 22-сторінковому позові Доу стверджує, що, зловживаючи "веселим газом", Каньє почав демонструвати "нестійку поведінку", включно з витратою $850 тисяч на титанові протези зубів і звільненням більшості керівництва свого бренду Yeezy. Серед тих, кого звільнив Вест, — начальник його штабу Майло Яннопулос, який першим розповів про пристрасть репера до закису азоту.

Тепер Джон хоче притягнути артиста до відповідальності за "емоційні страждання, погрози та кілька порушень трудового кодексу Каліфорнії", вимагаючи від нього відшкодування невиплаченої заробітної плати, гонорарів адвокатів, а також загальних і штрафних збитків, які будуть визначені в суді.

Днями Каньє Вест і Бьянка Цензорі спровокували чутки про своє розлучення. За словами людей з оточення пари, дівчина на самоті полетіла до своїх рідних в Австралію, а музикант вирушив у Токіо, де, за чутками, хоче влаштуватися. Він же нібито сказав друзям, що готовий до розлучення з дружиною.

Щойно інформація про проблеми у шлюбі пари стала надбанням громадськості, вже незабаром їх помітили разом у торговому центрі в Токіо. Б'янка обіймала чоловіка і гладила по обличчю, і це не було схоже на те, що вони — на межі розлучення.

Рішення дівчини залишитися з чоловіком засмутило її рідних.

Раніше Фокус писав, що друзі Б'янки Цензорі і Каньє Веста звинуватили їх у брехні.