Канье Уэст ответил, следил ли он за Бьянкой Цензори

Бывший сотрудник Канье Уэста Джон Доу утверждает, что рэпер без ведома жены нанял частного детектива, чтобы тот следил за Бьянкой, когда его нет рядом.

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47-летний американский рэпер Канье Уэст отреагировал на иск своего бывшего сотрудника Джона Доу, где тот, среди прочего, заявил, что музыкант нанял частного детектива, который бы следил за его женой Бьянкой Цензори. Теперь представитель Ye (второе имя артиста) сделал заявление для СМИ, опровергнув ранее обнародованную информацию. Об этом пишет Page Six.

"Многие детали в его жалобе просто фантастические и ложные", – сказал он.

Не обошел вниманием спикер и обвинения Уэста в злоупотреблении закисью азота, который ему якобы поставлял его стоматолог. По его словам, эта информация "призвана вызвать смущение и/или извлечь выгоду из предполагаемых проблем в браке рэпера".

Ранее сообщалось, что Доу, в обязанности которого входило снижение рисков Уэста и предотвращение негативных публикаций в прессе, должен был обеспечить слежку не только за Цензори, но и докладывать работодателю о том, что происходит в семье его бывшей жены Ким Кардашьян.

В 22-страничном иске Доу утверждает, что, злоупотребляя "веселым газом, Канье начал демонстрировать "неустойчивое поведение", включая трату $850 тысяч на титановые протезы зубов и увольнение большинства руководства своего бренда Yeezy. В числе тех, кого уволил Уэст, – начальник его штаба Майло Яннопулос, который первым рассказал о пристрастии рэпера к закиси азота.

Теперь Джон хочет привлечь артиста к ответственности за "эмоциональные страдания, угрозы и несколько нарушений трудового кодекса Калифорнии", требуя от него возмещения невыплаченной заработной платы, гонораров адвокатов, а также общих и штрафных убытков, которые будут определены в суде.

На днях Канье Уэст и Бьянка Цензори спровоцировали слухи о своем разводе. По словам людей из окружения пары, девушка в одиночестве улетела к своим родным в Австралию, а музыкант отправился в Токио, где, по слухам, хочет обосноваться. Он же якобы сказал друзьям, что готов к разводу с женой.

Как только информация о проблемах в браке пары стала достоянием общественности, уже вскоре их заметили вместе в торговом центре в Токио. Бьянка обнимала мужа и гладила по лицу, и это не было похоже на то, что они – на грани развода.

Решение девушки остаться с мужем расстроило ее родных.

Ранее Фокус писал, что друзья Бьянки Цензори и Канье Уэста обвинили их во лжи.