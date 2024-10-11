Канье Уэст нанял человека для слежки за Бьянкой Цензори, — бывший сотрудник

Джон Доу требует от бывшего работодателя материальной компенсации за эмоциональное расстройство, угрозы и нарушение трудового законодательства Калифорнии.

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Бывший сотрудник Канье Уэста по имени Джон Доу из Мичигана заявил, что рэпер нанял частных детективов, которые следили за его женой Бьянкой Цензори, сообщает Rolling Stone. Об этом говорится в 22-страничном иске, поданном Доу в суд Лос-Анджелеса. Он судится с бывшим работодателем за причиненные эмоциональные расстройства, угрозы и несколько нарушений трудового кодекса Калифорнии, требуя возмещения невыплаченной заработной платы, гонораров адвокатов, а также общих и штрафных убытков, которые будут определены в суде.

Согласно документам, полученным изданием, работа Доу заключалась в "ограничении рисков Уэста и негативной прессы", расследованиях и соглашениях о неразглашении информации.

Особенно примечательной задачей Yе было заставить Доу нанять частных детективов, чтобы они тайно следили за его женой Бьянкой Цензори, когда она путешествовала одна, чтобы навестить семью в Австралии.

Доу ссылается на то, что в мае Уэст начал демонстрировать "неустойчивое поведение", включая трату $850 тысяч на набор титановых зубов и увольнение "большинства руководства Yeezy". Среди тех, кто попал под сокращение, — бывший глава штаба Майло Яннопулос, обвинивший Канье в пристрастии к закиси азота. Джон считает, что это увлечение рэпера "сыграло роль в принятии Уэстом решений в то время".

"Мой клиент считает, что существует прямая связь между закисью азота и ростом паранойи, когда Доу работал на Уэста", — сказал адвокат Доу Рональд Замбрано.

Согласно иску, Доу уволили в середине мая, когда ему позвонил преподаватель Академии Донда "по поводу опасений по поводу безопасности некоторых учеников".

Истец сообщил руководству Yeezy о звонке, и "почти сразу" Уэст якобы "позвонил Доу, чтобы кричать, ругаться и угрожать ему нанесением серьезных телесных повреждений, включая смерть, если Джон повторит то, что узнал от сотрудника Донды". Как утверждается в иске, Канье сказал Доу, что тот для него "мертв", и включил запись "страшных голосов, которые угрожали причинить вред".

Ранее Фокус писал, что Уэст и Цензори спровоцировали слухи о разводе, а затем появились на публике как ни в чем не бывало. Родители девушки расстроены ее решением, а друзья пары обвинили их во лжи.