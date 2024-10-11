Каньє Вест найняв людину для стеження за Б'янкою Цензорі, — колишній співробітник

Джон Доу вимагає від колишнього роботодавця матеріальної компенсації за емоційний розлад, погрози та порушення трудового законодавства Каліфорнії.

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Колишній співробітник Каньє Веста на ім'я Джон Доу з Мічигану заявив, що репер найняв приватних детективів, які стежили за його дружиною Б'янкою Цензорі, повідомляє Rolling Stone. Про це йдеться у позові на 22 сторінки, поданому Доу до суду Лос-Анджелеса. Він позивається до колишнього роботодавця за заподіяні емоційні розлади, погрози та кілька порушень трудового кодексу Каліфорнії, вимагаючи відшкодування невиплаченої заробітної плати, гонорарів адвокатів, а також загальних і штрафних збитків, які будуть визначені в суді.

Згідно з документами, отриманими виданням, робота Доу полягала в "обмеженні ризиків Веста і негативної преси", розслідуваннях і угодах про нерозголошення інформації.

Особливо примітним завданням Yе було змусити Доу найняти приватних детективів, щоб вони таємно стежили за його дружиною Бьянкою Цензорі, коли вона подорожувала одна, щоб відвідати сім'ю в Австралії.

Доу посилається на те, що в травні Вест почав демонструвати "нестійку поведінку", включно з витратою $850 тисяч на набір титанових зубів і звільненням "більшості керівництва Yeezy". Серед тих, хто потрапив під скорочення, — колишній глава штабу Майло Яннопулос, який звинуватив Каньє в пристрасті до закису азоту. Джон вважає, що це захоплення репера "зіграло роль в ухваленні Вестом рішень у той час".

"Мій клієнт вважає, що є прямий зв'язок між закисом азоту і зростанням параної, коли Доу працював на Веста", — сказав адвокат Доу Рональд Замбрано.

Згідно з позовом, Доу звільнили в середині травня, коли йому зателефонував викладач Академії Донда "з приводу побоювань з приводу безпеки деяких учнів".

Позивач повідомив керівництву Yeezy про дзвінок, і "майже одразу" Вест нібито "подзвонив Доу, щоб кричати, лаятися і погрожувати йому завданням серйозних тілесних ушкоджень, включно зі смертю, якщо Джон повторить те, що дізнався від співробітника Донди". Як стверджується в позові, Каньє сказав Доу, що той для нього "мертвий", і увімкнув запис "страшних голосів, які погрожували заподіяти шкоду".

Раніше Фокус писав, що Вест і Цензорі спровокували чутки про розлучення, а потім з'явилися на публіці як ні в чому не бувало. Батьки дівчини засмучені її рішенням, а друзі пари звинуватили їх у брехні.