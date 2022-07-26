В России перешли на тамагочи, тетрис и приставки Sega: играть не во что и не на чем

После ухода с российского рынка Xbox и PlayStation, россияне пытаются найти альтернативу.

Российский онлайновый маркетплейс Wildberries сообщил о росте продаж "олдскульных" геймпадов и гаджетов для игр, таких как тамагочи, популярность которых пришлась на конец 1990-х — начало 2000-х. Подробности стали известны изданию ixbt.com.

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Согласно данным Wildberries, в 2022 году тамагочи покупают в 3,4 раза чаще, чем годом ранее. Продажи игрушек типа тетрис выросли на 54% в течение первых 6-ти месяцев этого года.

Подобная ситуация наблюдается и в других магазинах. Так, российский маркетплейс Ozon отметил 83-процентный рост продаж терисов в течение июня и июля 2022 года. За этот же период в 2021 году тетрисов приобретали меньше. Такая же история и с тамагочи, которые начали покупать в 4 раза больше.

В Ozon рост продаж объяснили модой на ретро, простотой эксплуатации гаджетов и их низкой ценой. В Wildberries сделали вывод, что игрушки вдруг стали популярны среди людей того возраста, чье детство пришлось на конец 1990-х, и они покупают устройства, чтобы поностальгировать.

Более того, популярность набирают геймпады Dendy и Sega. Сетевой ритейлер "М.Видео – Эльдорадо" отметил 13-процентный рост спроса на них. Представитель компании сообщил, что весной этого года 8- и 16-битные консоли стали покупать чаще — продажи выросли на 9%, а к июню рост составил уже 13%.

В Ozon говорят, что за июнь спрос повысился до 58% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Кроме Dendy и Sega, клиенты маркетплейса приобретают Gameboy, Magistr, Game box, оснащенные HDMI.

И на этот раз представители обеих компаний объяснили рост продаж ностальгией и модой.

На самом деле еще в начале марта компания-разработчик геймпадов Xbox, Microsoft, сообщила о прекращении продаж гаджетов, а также игр. Такое решение было репутационным, т.к. Microsoft не хотела сотрудничать со страной-агрессором, напавшей на Украину. В тот же период Sony Interactive Entertainment, разрабатывающая игровое "железо" PlayStation, тоже изъявила желание свернуть бизнес в России. Компания приостановила поставки геймпадов, игр, а также закрыла для россиян магазин PlayStation Store. Многие хардверные и софтверные компании последовали примеру Microsoft и Sony, — кто-то из солидарности с Украиной, кто-то под страхом оказаться под санкциями, наложенными США против России.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ повысился спрос на проигрыватели CD, а также виниловых пластинок.