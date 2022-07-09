Смотреть нечего и негде: в РФ массово скупают плееры Blu-ray, компакт-диски и винил

После ухода из РФ западных кинокомпаний и стримингов, онлайн-кинотеатрам просто нечего показывать. Россияне пытаются найти годный контент.

Россияне в последнее время начали активно покупать Blu-ray-плееры, Blu-ray-диски, DVD, а также виниловые пластинки. Подробности рассказало издание 3dnews.ru.

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Согласно сообщению СМИ, продажи проигрывателей Blu-ray выросли в 5 раз. CD, DVD и винил начали покупать в 2 раза больше. Медиа также акцентировало на том, что причиной изменения покупательского спроса стало сокращение количества качественного иностранного контента, который раньше предоставляли стриминговые платформы вроде Netflix (как известно, компания ушла из РФ после того, как Россия развязала войну против Украины), а также и российские сервисы. Дело в том, что многие зарубежные кинокомпании и продакшены отказались сотрудничать с российскими прокатчиками и российскими онлайновыми кинотеатрами, а потому лишили прав демонстрировать свою продукцию.

СМИ "Известия" пишет, что онлайновый магазин Ozon с января по июнь 2022 года продал в 5 раз больше плееров Blu-ray, чем за этот же период годом ранее. Ритейлер Wildberries говорит, что продал таких устройств в 2 раза больше. Представители "М.Видео — Эльдорадо" сообщили, что продали втрое больше DVD и Blu-ray-дисков за два квартала 2022 года, чем за те же два квартала 2021-го.

Аналитическая компания Mobile Research Group утверждает, что причиной роста продаж дисков и проигрывателей стала "мода на ретро-носители". Но на самом деле это не так. Денис Кусков из TelecomDaily и Александр Баулин, IT-эксперт, утверждают, что виной всему уход из РФ многих западных киностудий, продакшенов, стриминговых платформ. Именно это и стало причиной сокращения ассортимента в российских онлайн-кинотеатрах.

В Wildberries также активно покупают виниловые пластинки — на 60% больше, чем годом ранее. Проигрыватели и разного рода аксессуары тоже покупают на 184% больше, чем раньше. В "М.Видео — Эльдорадо" продажи пластинок выросли на 25%.

Ранее мы сообщали о том, что из магазинов РФ может исчезнуть электроника Xiaomi. Компания из Гонконга, Smart International Distribution Limited, через суд пытается получить права на бренд Xiaomi в России.

Также писали о том, что узаконенная в РФ контрабанда пока не спасает ритейлеров — они вынуждены вместо Apple и Samsung ввозить никому не известные бренды из КНР и Турции, чтобы хоть как-то восполнить ассортимент.