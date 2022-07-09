Дивитися нічого й ніде: в РФ масово скуповують плеєри Blu-ray, компакт-диски та вініл

Після виходу з РФ західних кінокомпаній і стрімінгів, онлайн-кінотеатрам просто нічого показувати. Росіяни намагаються знайти придатний контент.

Росіяни останнім часом почали активно купувати Blu-ray-плеєри, Blu-ray-диски, DVD та вінілові платівки. Подробиці розповіло видання 3dnews.ru.

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Згідно з повідомленням ЗМІ, продаж програвачів Blu-ray зріс у 5 разів. CD, DVD та вініл почали купувати в 2 рази більше. Медіа також наголосило на тому, що причиною зміни купівельного попиту стало скорочення кількості якісного іноземного контенту, який раніше надавали стрімінгові платформи на кшталт Netflix (як відомо, компанія пішла з РФ після того, як Росія розв'язала війну проти України), а також російські сервіси. Справа в тому, що багато закордонних кінокомпаній і продакшенів відмовилися співпрацювати з російськими прокатниками та російськими онлайновими кінотеатрами, а тому позбавили прав демонструвати свою продукцію.

ЗМІ "Известия" пише, що онлайновий магазин Ozon із січня по червень 2022 продав у 5 разів більше плеєрів Blu-ray, ніж за цей же період роком раніше. Ритейлер Wildberries каже, що продав таких пристроїв вдвічі більше. Представники "М.Видео — Эльдорадо" повідомили, що продали втричі більше DVD та Blu-ray-дисків за два квартали 2022 року, ніж за ті самі два квартали 2021-го.

Аналітична компанія Mobile Research Group стверджує, що причиною зростання продажів дисків і програвачів стала "мода на ретро-носії". Але насправді це не так. Денис Кусков із TelecomDaily та Олександр Баулін, IT-експерт, стверджують, що провиною усьому залишення РФ багатьох західних кіностудій, продакшенів, стрімінгових платформ. Саме це й спричинило скорочення асортименту в російських онлайн-кінотеатрах.

У Wildberries також активно купують вінілові платівки — на 60% більше, ніж роком раніше. Програвачі та різноманітні аксесуари теж купують на 184% більше, ніж раніше. У "М.Видео — Эльдорадо" продаж платівок зріс на 25%.

Раніше ми повідомляли про те, що з магазинів РФ може зникнути електроніка Xiaomi. Компанія з Гонконгу, Smart International Distribution Limited через суд намагається отримати права на бренд Xiaomi в Росії.

Також писали про те, що узаконена в РФ контрабанда поки не рятує ритейлерів — вони змушені замість Apple і Samsung ввозити нікому не відомі бренди з КНР та Туреччини, щоб хоч якось заповнити асортимент.