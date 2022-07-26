У Росії перейшли на тамагочі, тетріс і приставки Sega: грати нема в що і нема на чому

Після відходу з російського ринку Xbox та PlayStation, росіяни намагаються знайти альтернативу.

Російський онлайновий маркетплейс Wildberries повідомив про ріст продажів "олдскульних" геймпадів та гаджетів для ігор, таких як тамагочі, популярність яких припала на кінець 1990-х — початок 2000-х. Подробиці відомі виданню ixbt.com.

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За даними Wildberries, у 2022 році тамагочі купують у 3,4 раза частіше, ніж роком раніше. Продаж іграшок типу тетріс зріс на 54% протягом перших 6 місяців цього року.

Така ситуація спостерігається і в інших магазинах. Так, російський маркетплейс Ozon відзначив 83-відсоткове зростання продажу тетрісів протягом червня та липня 2022 року. За цей же період у 2021 році тетрісів купували менше. Така ж історія і з тамагочі, які почали купувати у 4 рази більше.

У Ozon зростання продажів пояснили модою на ретро, простотою експлуатації гаджетів та їх низькою ціною. У Wildberries зробили висновок, що іграшки раптом стали популярними серед людей того віку, чиє дитинство припало на кінець 1990-х, і вони купують пристрої, щоб поностальгувати.

Щобільше, популярність набирають геймпади Dendy та Sega. Мережевий рітейлер "М.Відео — Ельдорадо" відзначив 13-відсоткове зростання попиту на них. Представник компанії повідомив, що навесні цього року 8- та 16-бітові консолі стали купувати частіше — продажі зросли на 9%, а до червня ріст становив вже 13%.

В Ozon кажуть, що за червень попит підвищився до 58%, якщо порівняти з тим самим місяцем на рік раніше. Крім Dendy та Sega, клієнти маркетплейсу купують Gameboy, Magistr, Game box, оснащені HDMI.

І цього разу представники обох компаній пояснили зростання продажу ностальгією та модою.

Насправді ще на початку березня компанія-розробник геймпадів Xbox, Microsoft, повідомила про припинення продажів гаджетів, а також ігор. Таке рішення було репутаційним, адже Microsoft не хотіла співпрацювати з країною-агресором, яка напала на Україну. У той же період Sony Interactive Entertainment, що розробляє ігрове "залізо" PlayStation, також виявила бажання згорнути бізнес у Росії. Компанія призупинила постачання геймпадів, ігор, а також закрила для росіян магазин PlayStation Store. Багато хардверних і софтверних компаній наслідували приклад Microsoft і Sony — хтось із солідарності з Україною, хтось під страхом опинитися під санкціями, накладеними США проти Росії.

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ підвищився попит на програвачі CD, а також вінілових платівок.