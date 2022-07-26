Сделает дроны и самолеты невидимыми: что известно о новом цифровом радаре (фото)

Инновационное устройство можно будет применять не только для воздушного флота, но и для морского, и для наземных сил.

Исследователи из Национальной лаборатории Сандия (США) разрабатывают цифровую радиолокационную технологию с многоцелевой радиочастотной архитектурой, которая заменит устаревшие аналоговые радары, используемые военными. Радары будут установлены на истребителях и, возможно, БПЛА, чтобы сделать их разведывательные миссии еще более эффективными, пишет machinedesign.com.

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На данный момент прототипы устройств проходят летные испытания, и технология может быть внедрена в ближайшие 2 года. Сандия также сообщает, что новый цифровой радар — многофункционален. Его можно использовать как средство связи, навигации или радиоэлектронной борьбы, что снижает потребность в дополнительном оборудовании. Устройство могут использовать воздушные, морские и наземные силы — необходимо только будет установить соответствующее ПО.

[ + – ] Разработчики цифрового радара нового поколения Фото: Sandia National Labs

Исследователи использовали возможности технологии 5G, чтобы увеличить объем получаемой и передаваемой радаром информации. Также они оснастили аппарат некоторыми инструментами для цифровой обработки аналоговых сигналов, и наоборот, применив метод синтезированной апертуры, позволяющий получать радиолокационные изображения. Благодаря инновационной архитектуре, радар может работать одновременно на нескольких радиочастотных каналах для выполнения одной функции или на нескольких каналах для выполнения нескольких разных функций.

По словам представителей лаборатории Сандиа, цифровой радар нового поколения будет сложнее взломать или заглушить.

"Система позволит военным операторам изменять характеристики передаваемого сигнала в режиме реального времени, что затруднит его распознавание и глушение. Кроме того, новый радар можно использовать для анализа сложных радиочастотных сред, наполненных различными сигналами, в том числе сигналами противника", — заключает СМИ.

Фокус сообщал, что украинским солдатам удалось сбить БПЛА-разведчик российской армии — "Элерон". Предположительно, один такой дрон стоит $100 тыс.

Информировали также и том, что активно ведется разработка нового типа средств радио-электронной борьбы. Данный проект обойдется Пентагону почти в $60 млн.