Зробить дрони та літаки невидимими: що відомо про новий цифровий радар (фото)

Інноваційний пристрій можна буде застосовувати не тільки для повітряного флоту, але й для морських і наземних сил.

Дослідники з Національної лабораторії Сандія (США) розробляють цифрову технологію радіолокації з багатоцільовою радіочастотною архітектурою, яка замінить застарілі аналогові радари, що використовуються військовими. Радари будуть встановлені на винищувачах і, можливо, БПЛА, щоб зробити їх розвідувальні місії ще ефективнішими, пише machinedesign.com.

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Наразі прототипи пристроїв проходять льотні випробування, і технологія може бути впроваджена в найближчі 2 роки. Сандія також повідомляє, що новий цифровий радар є багатофункціональним. Його можна використовувати як засіб зв'язку, навігації або радіоелектронної боротьби, що знижує потребу додаткового обладнання. Пристрій можуть використовувати повітряні, морські та наземні сили — необхідно тільки встановити відповідне ПЗ.

[ + – ] Розробники цифрового радара нового покоління Фото: Sandia National Labs

Дослідники використовували можливості технології 5G, щоб збільшити обсяг інформації, що отримується та передається радаром. Також вони оснастили апарат деякими інструментами цифрової обробки аналогових сигналів, і навпаки, застосувавши метод синтезованої апертури, що дозволяє отримувати радіолокаційні зображення. Завдяки інноваційній архітектурі радар може працювати одночасно на декількох радіочастотних каналах для виконання однієї функції або на декількох каналах для виконання декількох різних функцій.

За словами представників лабораторії Сандіа, цифровий радар нового покоління буде складніше зламати чи заглушити.

"Система дозволить військовим операторам змінювати характеристики сигналу, що передається в режимі реального часу, що ускладнить його розпізнавання та глушіння. Крім того, новий радар можна використовувати для аналізу складних радіочастотних середовищ, наповнених різними сигналами, у тому числі сигналами супротивника", — підсумовує ЗМІ.

Фокус повідомляв, що українським солдатам вдалося збити БПЛА-розвідник російської армії — "Елерон". Імовірно, один такий дрон коштує $100 тис.

Інформували також і про те, що активно ведуть розробку нового типу засобів радіо-електронної боротьби. Цей проєкт коштуватиме Пентагону майже $60 млн.