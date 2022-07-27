Нацгвардия показала, как уничтожает "Тигры" и склады ВС РФ дронами DJI Mavic (видео)

Гражданские беспилотники стали "глазами" для украинских артиллеристов, помогая прицеливаться и наносить максимально точные удары.

Защитники Украины используют дроны Mavic 3 от компании DJI для уничтожения российских складов и бронетехники. Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии рассказало подробности в ролике на YouTube.

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В Нацгвардии говорят, что летающие беспилотники критически важны для обороны страны, ведь помогают военным управлять боем, передавая картинку с высоты птичьего полета. Особенно большую пользу приносят гражданские модели, такие как DJI Mavic 3. Оператор одного из таких аппаратов по имени Валерий рассказал о тактических особенностях.

Его подразделение НГУ получило "мавики" от волонтеров, а теперь они помогают уничтожать вражескую технику и солдат. Каждый день дроны запускают в небо для проведения разведки и обнаружения российских позиций. Камера с 28-кратным зумом позволяет работать с большого расстояния и не подлетать слишком близко.

"Благодаря ему нашей артиллерией были обезврежены "Тигры", "Урал", а также склад боекомплектов на базе ВС РФ. Увидели, как туда заезжает их техника, загружается, подлетели, приготовились, включили запись и снимаем, куда они попадают, куда не попадают, и корректируем", — поделился Валерий.

На опубликованных кадрах можно заметить, как после обстрела украинских артиллеристов над российской базой поднимается столб дыма, что свидетельствует о масштабном возгорании. Воин также показал, насколько ловко обращается с дроном, поймав его на лету.

Основные характеристики DJI Mavic 3

Скорость полета: 72 км/ч

Скорость набора высоты: 5 м/с

Время полета: 31 минута

Радиус дистанционного управления: 5 км.

Ранее стало известно, что в Николаевской области ВСУ сбили российский дрон-камикадзе "Ланцет", который нацелился на радиолокационную станцию. Россияне хвастаются высокой точностью и "умной" системой навигации беспилотника от Zala Aero, дочернего предприятия концерна "Калашников". Несмотря на заявленные преимущества, украинским войскам удалось его сбить.

Фокус также рассказал о самых популярных коммерческих дронах, которые используют ВСУ. Чаще всего защитники Украины запускают модели от китайского производителя DJI и американской компании Autel Robotics, хотя на вооружении есть и другие БПЛА.