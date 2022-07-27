Нацгвардія показала, як знищує "Тигри" та склади ЗС РФ дронами DJI Mavic (відео)

Цивільні безпілотники стали "очима" для українських артилеристів, допомагаючи прицілюватися та завдавати максимально точних ударів.

Захисники України використовують дрони Mavic 3 від компанії DJI для знищення російських складів і бронетехніки. Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії розповіло подробиці в ролику на YouTube.

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У Нацгвардії кажуть, що літальні безпілотники критично важливі для оборони країни, адже допомагають військовим керувати боєм, передаючи картинку з висоти пташиного польоту. Особливо велику користь приносять цивільні моделі, такі як DJI Mavic 3. Оператор одного з таких апаратів на ім'я Валерій розповів про тактичні особливості.

Його підрозділ НГУ отримав "мавіки" від волонтерів, а тепер вони допомагають знищувати ворожу техніку та солдатів. Щодня дрони запускають у небо для проведення розвідки та виявлення російських позицій. Камера з 28-кратним зумом дозволяє працювати з великої відстані і не підлітати надто близько.

"Завдяки йому нашою артилерією було знешкоджено "Тигри", "Урал", а також склад боєкомплектів на базі ЗС РФ. Побачили, як туди заїжджає їх техніка, завантажується, підлетіли, приготувалися, вмикнули запис і знімаємо, куди вони влучають, куди не влучають, і коригуємо", — поділився Валерій.

На опублікованих кадрах можна побачити, як після обстрілу українських артилеристів над російською базою піднімається стовп диму, що свідчить про масштабне загоряння. Воїн також показав, наскільки спритно поводиться з дроном, упіймавши його на льоту.

Основні характеристики DJI Mavic 3

Швидкість польоту: 72 км/год

Швидкість набору висоти: 5 м/с

Час польоту: 31 хвилина

Радіус дистанційного керування: 5 км.

Раніше стало відомо, що в Миколаївській області ЗСУ збили російський дрон-камікадзе "Ланцет", який націлився на станцію радіолокації. Росіяни вихваляються високою точністю і "розумною" системою навігації безпілотника від Zala Aero, дочірнього підприємства концерну "Калашников". Незважаючи на заявлені переваги, українським військам удалося його збити.

Фокус також розповів про найпопулярніші комерційні дрони, які використовують ЗСУ. Найчастіше захисники України запускають моделі від китайського виробника DJI та американської компанії Autel Robotics, хоча на озброєнні є й інші БПЛА.