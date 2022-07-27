Искусственный интеллект вычислил оккупанта, скрывавшегося в украинском госпитале, — Федоров

По словам министра, ИИ используют для идентификации российских солдат, а также вычисляют, насколько выросли военные кладбища.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Украинской правде" рассказал о том, как технологии искусственного интеллекта помогают идентифицировать российских оккупантов. Иногда результаты бывают совершенно непредсказуемыми: однажды благодаря ИИ удалось выявить россиянина, который скрывался в украинском госпитале.

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"Мне в Instagram написал человек, волонтер из Кривого Рога, — сообщил Федоров. — Пишет: "Вот фото, у нас в военном госпитале у бойца провал в памяти, он в каких-то боевых действиях участвовал и ничего не помнит. Можете помочь найти, кто он?" Мы проверили через искусственный интеллект, и оказалось, что это военный из Магнитогорска. Он в нашем госпитале скрывался, притворился, что ничего не помнит, не может говорить. Потом, конечно, его повязали".

По словам министра, сервисы для распознавания лиц позволяют опознать погибших оккупантов, а также идентифицировать россиян, совершивших военные преступления.

Кроме того, искусственный интеллект, распознающий спутниковые снимки, научили находить свежие могилы, Благодаря этому на военном кладбище Севастополя обнаружили 455 новых захоронений.

"Пусть Россия готовится, потому что мы по всем их кладбищам дадим результат скоро", — пообещал Михаил Федоров.

Как сообщалось, ранее искусственный интеллект дал прогноз о том, кто победит в российско-украинской войне. До этого программа MCOSM предсказала, что россиянам не удастся взять Киев.

Напомним, американские ученые опубликовали исследование, дающее ответ на вопрос, способен ли искусственный интеллект имитировать мыслительные процессы и понимать слова так же, как их понимают люди.