Штучний інтелект вичислив окупанта, який переховувався в українському госпіталі, — Федоров

За словами міністра, ШІ використовують для ідентифікації російських солдатів, а також обчислюють, наскільки виросли військові цвинтарі.

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Українській правді" розповів, як технології штучного інтелекту допомагають ідентифікувати російських окупантів. Іноді результати бувають абсолютно непередбачуваними: одного разу завдяки ШІ вдалося виявити росіянина, який переховувався в українському госпіталі.

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"Мені в Instagram написала людина, волонтер із Кривого Рогу, — повідомив Федоров. — Пише: "От фото, у нас у військовому госпіталі у бійця провал у пам'яті, він у якихось бойових діях брав участь і нічого не пам'ятає. Можете допомогти знайти, хто він?" Ми перевірили через штучний інтелект, і виявилося, що це військовий із Магнітогорська. Він у нашому шпиталі ховався, вдавав, що нічого не пам'ятає, не може говорити. Потім, звичайно, його пов'язали".

За словами міністра, сервіси для розпізнавання осіб дозволяють впізнати загиблих окупантів, а також ідентифікувати росіян, які вчинили воєнні злочини.

Крім того, штучний інтелект, який розпізнає супутникові знімки, навчили знаходити свіжі могили. Завдяки цьому на військовому цвинтарі Севастополя виявили 455 нових поховань.

"Нехай Росія готується, тому що ми по всіх їхніх цвинтарях дамо результат незабаром", — пообіцяв Михайло Федоров.

Як повідомлялося, раніше штучний інтелект дав прогноз про те, хто переможе у російсько-українській війні. До цього програма MCOSM передбачила, що росіянам не вдасться взяти Київ.

Нагадаємо, американські вчені опублікували дослідження, що дає відповідь на запитання, чи здатний штучний інтелект імітувати розумові процеси та розуміти слова так само, як їх розуміють люди.