Хакеры украли секретные данные у компании-производителя ракет: что известно

Как утверждает MBDA, информация была похищена с жесткого диска. Злоумышленники сначала потребовали выкуп, а потом выставили информацию на продажу.

Хакерская группировка, действующая под названием Adrastea, сообщили о взломе крупную международную компанию MBDA, которая занимается производством ракет для военных. Об этом сообщает сайт Security Affairs.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

MBDA — это европейский разработчик и производитель ракет, который появился после слияния французской компании Aérospatiale-Matra, британской BAE Systems и итальянской Finmeccanica (теперь Leonardo). Представитель Adrastea на одном из хакерских форумов сообщил, что группировка нашла критические уязвимости в информационной системе предприятия и смогла украсть 60 ГБ конфиденциальных данных.

По его словам, база содержит информацию о сотрудниках, отвечающими за военные проекты (PLANCTON, CRONOS, CA SIRIUS, EMADS, MCDS, B1NT), контракты и связи с другими компаниями. Хакеры также получили данные о работах, которые MBDA выполняла в интересах Минобороны Европейского союза: конструкторская информация о ракетных и зенитных комплексах, системах береговой охраны, чертежи, презентации, видео, фото, 3D-модели, договора с подрядчиками и переписку с такими предприятиями, как Rampini Carlo, Netcomgroup, Rafael, Thales, ST Electronics.

[ + – ] Пост на хакерском форуме о взломе MBDA Фото: Скриншот

Adrastea позиционирует себя как группа независимых специалистов и исследователей в области кибербезопасности, однако выставили украденные данные на продажу. В качестве доказательства взлома, автор разместил в посте ссылку на архив, который содержит проектную документацию и cообщения с электронной почты. Нельзя сказать, касаются они только одного предприятия или нескольких.

Стоит отметить, что итальянское подразделение MBDA в своем пресс-релизе опровергла взлом своей инфраструктуры. Как объяснила компания, хакеры получили данные с внешнего жесткого диска, но не проникали в корпоративную сеть, а "слитая" информация не является секретной или конфиденциальной. В MBDA подчеркнули, что Adrastea сначала потребовали выкуп, но получили отказ, после чего решили продать через форум.

"Ситуация расследуется итальянскими властями, которым MBDA оказывает полную поддержку. Компания предпримет все возможные юридические действия против того, что фактически является преступным актом шантажа", — сообщила пресс-служба. — "MBDA имеет системы киберзащиты очень высокого уровня и готова противостоять такого рода преступным действиям".

Ранее в России заявили о взломе аккаунта Дмитрия Медведева. На странице политика появился пост о восстановлении Советского союза после победы над Украиной, но вскоре был удален.

Писали также, что русские хакеры похвастались взломом ГУР Украины. Как утверждает группировка RaHDit, украинские разведчики оставили бреши в защите информационной системы из-за человеческого фактора.