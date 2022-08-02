Хакери вкрали секретні дані в компанії-виробника ракет: що відомо

Як стверджує MBDA, інформацію було викрадено із жорсткого диска. Зловмисники спочатку вимагали викуп, а потім виставили інформацію на продаж.

Хакерське угруповання, що діє під назвою Adrastea, повідомили про злом великої міжнародної компанії MBDA, яка займається виробництвом ракет для військових. Про це повідомляє сайт Security Affairs.

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MBDA — це європейський розробник і виробник ракет, який з'явився після злиття французької компанії Aérospatiale-Matra, британської BAE Systems та італійської Finmeccanica (тепер Leonardo). Представник Adrastea на одному з хакерських форумів повідомив, що угруповання знайшло критичні вразливості в інформаційній системі підприємства та змогло вкрасти 60 ГБ конфіденційних даних.

За його словами, база містить інформацію про співробітників, які відповідають за військові проєкти (PLANCTON, CRONOS, CA SIRIUS, EMADS, MCDS, B1NT), контракти та зв'язки з іншими компаніями. Хакери також отримали дані про роботи, які MBDA виконувала на користь Міноборони Європейського союзу: конструкторська інформація про ракетні та зенітні комплекси, системи берегової охорони, креслення, презентації, відео, фото, 3D-моделі, договори з підрядниками та листування з такими підприємствами, як Rampini Carlo, Netcomgroup, Rafael, Thales, ST Electronics.

[ + – ] Допис на хакерському форумі про злом MBDA Фото: Скриншот

Adrastea позиціонує себе як група незалежних фахівців і дослідників у галузі кібербезпеки, проте виставили вкрадені дані на продаж. Як доказ злому, автор розмістив у дописі посилання на архів, який містить проєктну документацію і повідомлення з електронної пошти. Не можна сказати, стосуються вони лише одного підприємства чи кількох.

Варто зазначити, що італійський підрозділ MBDA у своєму пресрелізі спростував злом своєї інфраструктури. Як пояснила компанія, хакери отримали дані із зовнішнього жорсткого диска, але не проникали в корпоративну мережу, а "злита" інформація не є секретною чи конфіденційною. В MBDA підкреслили, що Adrastea спочатку вимагали викуп, але отримали відмову, після чого вирішили продати через форум.

"Ситуація розслідується італійською владою, якою MBDA надає повну підтримку. Компанія здійснить усі можливі юридичні дії проти того, що фактично є злочинним актом шантажу", — повідомила пресслужба. — "MBDA має системи кіберзахисту дуже високого рівня і готова протистояти таким злочинним діям".

Раніше в Росії заявили про злом акаунта Дмитра Медведєва. На сторінці політика з'явився допис про відновлення Радянського Союзу після перемоги над Україною, але незабаром був видалений.

Писали також, що російські хакери похвалилися зломом ГУР України. Як стверджує угруповання RaHDit, українські розвідники залишили проломи у захисті інформаційної системи через людський чинник.