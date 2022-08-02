Сиамских близнецов разделили с помощью виртуальной реальности (фото)

Близнецы перенесли 7 операций, последняя длилась 27 часов. Были задействованы 100 медицинских работников.

Близнецов из Бразилии, головы которых срослись, удалось разделить благодаря VR-технологиям. Подробности о необычной операции сообщило издание bbc.com.

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Трехлетние Бернардо и Артур Лима были прооперированы в клинике в Рио-де-Жанейро, однако перед этим команды бразильских и британских врачей в течение нескольких месяцев вели подготовительные работы, используя новейшие технологии виртуальной реальности. Они создали VR-проекцию голов малышей на основе компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.

Чтобы провести операцию, хирурги использовали VR-гарнитуры, при чем британские врачи координировали действия бразильских коллег в режиме реального времени, находясь в Лондоне. Обе команды работали сообща и находясь в одной и той же виртуальной операционной.

В общей сложности братья перенесли 7 операций. Седьмая операция заняла 27 часов. А общее количество медработников, привлеченных к разделению близнецов, составило 100 человек, пишет СМИ.

[ + – ] Сиамские близнецы Бернардо и Артур Лима до операции

По словам доктора Джилани, оперировавшего детей, виртуальная реальность помогла ему и команде как нельзя лучше подготовиться и просчитать все возможные риски. Он уверен, что именно благодаря VR все операции прошли успешно, и что без точной проекции разделить мальчиков было бы куда сложнее.

"Подобного рода операции считаются самыми сложными в наше время, и делать их в виртуальной реальности было просто чем-то космическим", — поделился врач.

"Во время последней, седьмой операции, которая длилась 27 часов, доктор Джилани сделал всего 4 перерыва по 15 минут, чтобы поесть и попить воды, но когда он завершил работу, то почувствовал себя на седьмом небе от счастья", — говорится в материале.

Доктор отметил, что, как и у всех сиамских близнецов после разлуки, артериальное давление и частота сердечных сокращений у мальчиков просто зашкаливали, и так было до тех пор, пока они не увидели друг друга и не соприкоснулись ладошками. Теперь им предстоит 6-месячная реабилитация.

Операцию делает уникальной еще и возраст братьев — им скоро исполнится 4 года. Обычно близнецов-краниопагов (тех, кто срослись головами и имеют общий мозг) разлучают в более раннем возрасте. Согласно данным благотворительной организации Gemini Untwined, сиамские близнецы рождаются в одном случае из 60 тыс., и только 5% сиамских близнецов являются краниопагами.

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