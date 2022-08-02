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Сіамських близнюків розділили за допомогою віртуальної реальності (фото)

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сіамські близнюки, операція, Бернардо та Артур Ліма

Близнюки перенесли 7 операцій, остання тривала 27 годин. Було задіяно 100 медичних працівників.

Близнюків з Бразилії, голови яких зрослися, вдалося розділити завдяки VR-технологіям. Подробиці про незвичайну операцію повідомило видання bbc.com.

Трирічні Бернарда і Артура Ліма прооперували у клініці в Ріо-де-Жанейро, проте перед цим команди бразильських та британських лікарів протягом кількох місяців вели підготовчі роботи, використовуючи новітні технології віртуальної реальності. Вони створили VR-проекцію голів малюків на основі комп'ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії.

Щоб провести операцію, хірурги використовували VR-гарнітури, причому британські лікарі координували дії бразильських колег у режимі реального часу, перебуваючи в Лондоні. Обидві команди працювали спільно і перебуваючи в одній і тій самій віртуальній операційній.

Загалом брати перенесли 7 операцій. Сьома операція зайняла 27 годин. А загальна кількість медпрацівників, залучених до поділу близнюків, становила 100 осіб, пише ЗМІ.

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Сіамські близнюки Бернардо та Артур Ліма до операції

За словами доктора Джилані, який оперував дітей, віртуальна реальність допомогла йому і команді якнайкраще підготуватися і прорахувати всі можливі ризики. Він упевнений, що саме завдяки VR усі операції пройшли успішно, і що без точної проєкції розділити хлопчиків було б набагато складніше.

"Подібні операції вважаються найскладнішими в наш час, і робити їх у віртуальній реальності було просто чимось космічним", — поділився лікар.

"Під час останньої, сьомої операції, яка тривала 27 годин, доктор Джилані зробив лише 4 перерви по 15 хвилин, щоб поїсти та попити води, але коли він завершив роботу, то відчув себе на сьомому небі від щастя", — йдеться у матеріалі.

Лікар зазначив, що, як і у всіх сіамських близнюків після розлуки, артеріальний тиск і частота серцевих скорочень у хлопчиків просто зашкалювали, і так було доти, доки вони не побачили один одного і не доторкнулися долоньками. Тепер їх чекає 6-місячна реабілітація.

Операцію робить унікальною ще й вік братів — їм скоро виповниться 4 роки. Зазвичай близнюків-краніопагів (тих, хто зріс головами і має загальний мозок) розлучають у більш ранньому віці. Згідно з даними благодійної організації Gemini Untwined, сіамські близнюки народжуються в одному випадку з 60 тис. і лише 5% сіамських близнюків є краніопагами.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Meta зазнає суцільних збитків, намагаючись створити віртуальний всесвіт. За півтора року корпорація втратила трохи більше ніж $17,2 млрд. І це ще не межа.

Також інформували про те, що VR-технології взяті на озброєння ЗСУ. Захисники України навчаються керувати високоточною зброєю, не витративши жодного боєприпасу.