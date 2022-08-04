Китаец украл чипы с мобильной станции на $45 тыс. и лишил абонентов связи

Житель Китая решил продать модули обработки основной полосы частот за бесценок.

В Китае мужчина украл чипы с базовых станций и оставил абонентов без мобильной связи, чтобы поиграть в азартные игры. Об этом портал MyDrivers пишет, ссылаясь на полицию города Гуанчжоу.

Утром 7 июля информационная система компании связи уведомила о неисправности базовой станции мобильной связи, в результате чего исчезло сотовой покрытие в районе Наньша. Специалисты проверили оборудование и обнаружили пропажу 8 модулей обработки основной полосы частот на сумму 306 тыс. юаней или $45 тыс. Этот блок необходим для кодирования и декодирования каналов, модуляции и демодуляции сигналов, а также обработка протоколов связи.

[ + – ] Модули связи, украденные в Гуанчжоу Фото: mydrivers.com

На следующий день полицейские нашли и арестовали подозреваемого Ву Моуму. Как они выяснили в ходе расследования, мужчина продал оборудование за 6000 тыс. юаней или $900, то есть в 50 раз дешевле рыночной цены, а затем почти все деньги проиграл в азартные игры. Во время допроса подозреваемый признался, что узнал о том, как устроена базовая станция, во время работы, а затем использовал полученные знания и навыки для совершения кражи. Благодаря его показания правоохранителям удалось отыскать все восемь проданных модулей. Следствие продолжается, но мужчине грозит 30 лет тюрьмы.

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Сообщалось также, что в Китае оcвоили "новое измерение" и разогнали беспроводную связь до 1 Тбайт/с. В ближайшие 10 лет китайские инженеры планируют реализовать технологию вихревых радиоволн в мобильных сетях шестого поколения.