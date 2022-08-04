Китаєць украв чипи з мобільної станції на $45 тис. і позбавив абонентів зв'язку

Житель Китаю вирішив продати модулі обробки основної смуги частот за безцінь.

У Китаї чоловік вкрав чипи з базових станцій і залишив абонентів без мобільного зв'язку, щоб пограти в азартні ігри. Про це портал MyDrivers пише, посилаючись на поліцію міста Гуанчжоу.

Уранці 7 липня інформаційна система компанії зв'язку повідомила про несправність базової станції мобільного зв'язку, внаслідок чого зникло стільникове покриття в районі Наньша. Фахівці перевірили обладнання та виявили зникнення 8 модулів обробки основної смуги частот на суму 306 тис. юанів або $45 тис. Цей блок необхідний для кодування та декодування каналів, модуляції та демодуляції сигналів, а також обробки протоколів зв'язку.

[ + – ] Модулі зв'язку, вкрадені в Гуанчжоу Фото: mydrivers.com

Наступного дня поліцейські знайшли та заарештували підозрюваного Ву Моуму. Як вони з'ясували в ході розслідування, чоловік продав обладнання за 6000 тис. юанів або $900, тобто в 50 разів дешевше за ринкову ціну, а потім майже всі гроші програв в азартні ігри. Під час допиту підозрюваний зізнався, що дізнався про те, як влаштовано базову станцію, під час роботи, а потім використав отримані знання та навички для скоєння крадіжки. Завдяки його свідченням правоохоронцям вдалося відшукати всі вісім проданих модулів. Слідство продовжується, але чоловікові загрожує 30 років ув'язнення.

Раніше Фокус писав, що робити в разі відключення зв'язку чи інтернету. Зараз існує спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє обмінюватися повідомленнями за допомогою смартфонів в умовах відсутності мережі. Найкраще для цієї мети підійде операційна система Android, адже вона дозволяє встановити відповідні програми.

Повідомлялося також, що в Китаї освоїли "новий вимір" і розігнали бездротовий зв'язок до 1 Тбайт/с. У найближчі 10 років китайські інженери планують реалізувати технологію вихрових радіохвиль у мобільних мережах шостого покоління.