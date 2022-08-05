Инженеры заставили дрон открывать шкафы и крутить вентили: в чем его особенности

Опоры для двигателей позволяют БПЛА поворачивать винты, чтобы летать в любом положении, а не только горизонтально.

Cотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) разработали дрон, который способен открывать двери и взаимодействовать с другими предметами. Подробности проекта исследователи раскрыли в статье для научного издания IEEE Robotics and Automation Letters, видео с экспериментами можно посмотреть по ссылке.

Инженеры собрали беспилотный мультикоптер с 12-ю винтами и 6-ю двигателями, которые могут наклоняться в стороны — благодаря этому аппарат может перемещаться в воздухе в разных направлениях, а не только в горизонтальном. Дрон оснастили небольшим шестом с прямоугольным крюком на конце, выполняющим роль манипулятора.

[ + – ] Устройство дрона Фото: Скриншот

С помощью такой незамысловатой "руки" и подвижных винтов, БПЛА смог найти необходимую позицию, подцепить ручку шкафчика и открыть дверцу, находясь в разных положениях. Кроме того, беспилотник смог вращать вентиль на специальном приборе. Инфракрасные маркеры на предметах и на самом устройстве помогли следовать по заранее запрограммированному маршруту и менять ее в случае стороннего вмешательства.

"Мы представляем новый подход к планированию и управлению, который позволяет АМ выполнять сложные маневры взаимодействия с минимально возможными априорными данными, заданными оператором", — заявили исследователи.

Ранее писали о новом дроне Swan Voyageur с необычной конструкцией. Гонконгский стартап HEQ выбрал форм-фактор хвостового VTOL, который позволяет взлетать и садить носом кверху. Во время горизонтального полета беспилотник поддерживают неподвижные крылья, а винты позволяют двигаться быстрее, чем обычные квадрокоптеры.

Сообщали также о создании разведывательного дрона Spider, способного летать в суровых условиях. У него всего один двигатель и один винт, низкий вес обеспечивает простоту управления и возможность вертикальной посадки.