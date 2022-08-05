Інженери змусили дрон відкривати шафи та крутити вентилі: у чому його особливості

Опори для двигунів дозволяють БПЛА повертати гвинти, щоб літати у будь-якому положенні, а не лише горизонтально.

Співробітники Швейцарської вищої технічної школи Цюриха (ETH Zurich) розробили дрон, який здатний відчиняти двері та взаємодіяти з іншими предметами. Подробиці проєкту дослідники розкрили у статті для наукового видання IEEE Robotics and Automation Letters, відео з експериментами можна переглянути за посиланням.

Інженери зібрали безпілотний мультикоптер з 12 гвинтами і 6 двигунами, які можуть нахилятися в сторони — завдяки цьому апарат може переміщатися в повітрі в різних напрямках, а не тільки в горизонтальному. Дрон оснастили невеликою жердиною з прямокутним гаком на кінці, що виконує роль маніпулятора.

[ + – ] Влаштування дрону Фото: Скриншот

За допомогою такої нехитрої "руки" і рухомих гвинтів, БПЛА зміг знайти необхідну позицію, підчепити ручку шафки і відкрити дверцята, перебуваючи в різних положеннях. Крім того, безпілотник зміг крутити вентиль на спеціальному приладі. Інфрачервоні маркери на предметах і на самому пристрої допомогли слідувати за заздалегідь запрограмованим маршрутом і змінювати його у разі стороннього втручання.

"Ми представляємо новий підхід до планування та управління, який дозволяє виконувати складні маневри взаємодії з мінімально можливими апріорними даними, заданими оператором", — заявили дослідники.

Раніше писали про новий дрон Swan Voyageur з незвичайною конструкцією. Гонконгський стартап HEQ вибрав форм-фактор хвостового VTOL, який дозволяє злітати та садити носом догори. Під час горизонтального польоту безпілотник підтримують нерухомі крила, а гвинти дозволяють рухатися швидше, ніж звичайні квадрокоптери.

Повідомляли також про створення розвідувального дрона Spider, здатного літати в суворих умовах. У нього всього один двигун і один гвинт, низька вага забезпечує простоту управління та можливість вертикальної посадки.