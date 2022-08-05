Сервисы для взрослых: в России VPN хотят отнести к категории "18+"

По мнению руководителя престижного вуза Станислава Куджа, технология открывает доступ к контенту, который опасен для детей.

Ректор Российского технологического университета (МИРЗА) Станислав Кудж предложил Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отнести VPN-сервисы в категорию продуктов для лиц старше 18 лет. Издание "Известия" пишет об этом, ссылаясь на копию письма.

По мнению ректора, российские онлайн-площадки должны маркировать VPN-сервисы как мобильные приложения категории "18+" а также предупреждать пользователей об "угрозе информационной безопасности", то есть возможности передачи данных третьей стороне. Как отметил Станислав Кудж, кроме заблокированных в России социальных сетей технология открывает доступ к сайтам, где размещен "деструктивный контент", представляющий большую опасность для несовершеннолетних. Государственній регулятор Роскомнадзор постоянно блокирует VPN-сервисы вот уже несколько лет, но особенность технологии VPN (виртуальных частных сетей) не позволяет взять их под полный контроль.

Ректор обратил внимание на исследование компании Yota, согласно которому за период с марта по июль 2022 года Россия занимает второе место в мире по количеству загрузок VPN-программ, уступая только Индии. При этом с начала года количество российских пользователей таких сервисов выросло в 53,5 раза, что говорит о высоком спросе. Недавний соцопрос банка "Открытие" показал, что около четверти жителей России продолжают пользоваться запрещенными в стране соцсетями Facebook и Instagram, обходя блокировку при помощи VPN.

"Введение маркировки для мобильных приложений не ограничит доступа пользователей к информации, однако поможет им быть более осмотрительными в Сети, повысит уровень цифровой грамотности", — прокомментировал директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин и добавил, что власти РФ не смогут повлиять на западные маркетплейсы.

Ранее стало ивзестно, что власти России потратили на VPN-сервисы $10 млн. Технологией активно пользуются российские госструктуры, работающие в различных сферахН: от законодательства до здравоохранения.

Накануне депутат Госдумы РФ Мария Бутина предложила сажать в тюрьму родителей детей, использующих VPN ради YouTube. Она считает, что взрослые россияне должны жестче воспитывать своих наследников и заставлять читать книги.