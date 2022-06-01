Власти России потратили на VPN-сервисы $10 млн, но хотят их заблокировать

Cейчас VPN в России активно используют госструктуры, работающие в таких сферах, как законодательство, здравоохранение, таможня, инфраструктура и связь.

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В некоторых регионах России власти проверяют возможность заблокировать VPN-сетей. К такому выводу пришла организация GlobalСheck, которая отслеживает блокировки в Интернете.

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Аналитики обратили внимание, что с 29 мая начались проблемы с доступностью семейства протоколов IPsec, включая IKEv2. В сетях некоторых операторов, например, "Ростелекома", данные не проходят даже между VPN-сервером и клиентом в России.

"Мы утверждаем, что это не "случайная" блокировка — как минимум из-за того, что эти протоколы абсолютно однозначно блокируются любым DPI (устройства, ограничивающие доступ к хостам или ресурсам по их IP-адресам, — ред.) и их в принципе нельзя заблокировать "случайно", а отмена их блокировки занимает не более 5 минут", — подчеркнули в GlobalCheck. — "Мы уверены, что власти таким образом тестируют глобальные блокировки VPN-протоколов".

VPN-технологии позволяют обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети. Их используют не только для входа на заблокированные сайты и скрытия IP-адреса, но и для построения внутренних сетей крупными компаниями. Отмечается, что от ограничений страдают многие корпоративные сети, и технические специалисты срочно ищут способы обхода. GlobalCheck считает, что российские власти пытаются понять, как блокировка отразится на работе компаний, какой ущерб нанесет, что могут предпринять администраторы и насколько быстро.

Как выяснил исследовательский портал top10vpn, с начала вторжения российских войск на территорию Украины, российские государственные и коммерческие компании официально потратили более $9,8 млн на услуги VPN. По сравнению с мирным временем, спрос на сервисы, которые позволяют обходить блокировку сайтов в России вырос на 2692%. Стоит указать, что вскоре после начала полномасштабной войны российские регуляторы заблокировали на территории страны 1500 веб-сайтов.

Всего с 24 февраля организации из РФ заключили 236 контрактов, в том числе:

Главное управление МВД по Красноярскому краю ($1,7 млн);

Федеральная таможенная служба ($906 тыс.);

Государственный "Центр информационных технологий Тюменской области" ($665 тыс.);

Сахалинский областной медицинский информационно-аналитический центр ($478 тыс.).

Больше всего на VPN потратились такие регионы РФ:

Москва — $2,4 млн;

Красноярский край — $1,8 млн;

Тюменская область — $700 тыс.;

Тульская область — $651 тыс.;

Сахалин — $523 тыс.

Расходы на VPN по секторам:

Законодательные органы — $2,3 млн;

Информационные технологии и коммуникации — $1,9 млн;

Здравоохранение — $1,5 млн;

Инфраструктура — $1,1 млн;

Таможня — $921 тыс.

Бывший директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов в своем Telegram-канале прокомментировал исследование:

"Статья про покупку VPN российскими госами — правда. Но в ней есть упущенная важная деталь: за аналогичный временной промежуток прошлого года куплено VPN-ов на $6,5 млн, так что эти закупки не связаны с блокировками, по большей части это обновление лицензий на корпоративные VPN".

Ранее писали, что крупные VPN-сервисы прекратили сотрудничество с Россией и помогают Украине. Разработчики отправляют заработанные деньги ВСУ, защищают сайты от хакерских атак и оказывают услуги украинцам бесплатно.