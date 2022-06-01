Влада Росії витратила на VPN-сервіси $10 млн, але хоче їх заблокувати

Зараз VPN у Росії активно використовують держструктури, що працюють у таких сферах, як законодавство, охорона здоров'я, митниця, інфраструктура та зв'язок.

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У деяких регіонах Росії влада перевіряє можливість заблокувати VPN-мережі. Такого висновку дійшла організація GlobalСheck, яка відстежує блокування в інтернеті.

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Аналітики звернули увагу, що з 29 травня розпочалися проблеми з доступністю сімейства протоколів IPsec, враховуючи IKEv2. У мережах деяких операторів, наприклад, "Ростелекому", дані не проходять навіть між VPN-сервером і клієнтом у Росії.

"Ми стверджуємо, що це не "випадкове" блокування — як мінімум через те, що ці протоколи абсолютно однозначно блокуються будь-яким DPI (пристрої, що обмежують доступ до хостів або ресурсів за їхніми IP-адресами, — ред.) і їх у принципі не можна заблокувати "випадково", а скасування їхнього блокування займає не більше 5 хвилин", — підкреслили в GlobalCheck. — "Ми впевнені, що влада так тестує глобальні блокування VPN-протоколів".

VPN-технології дозволяють забезпечити одне або кілька мережевих з'єднань поверх іншої мережі. Їх використовують не лише для входу на заблоковані сайти та приховування IP-адреси, але й для побудови внутрішніх мереж великими компаніями. Зазначається, що від обмежень страждають багато корпоративних мереж, і технічні фахівці терміново шукають способи обходу. GlobalCheck вважає, що російська влада намагається зрозуміти, як блокування позначиться на роботі компаній, яку шкоду завдасть, що можуть зробити адміністратори і наскільки швидко.

Як з'ясував дослідницький портал top10vpn, з початку вторгнення російських військ на територію України, російські державні та комерційні компанії офіційно витратили понад $9,8 млн на послуги VPN. Порівняно з мирним часом, попит на сервіси, які дозволяють обходити блокування сайтів у Росії, зріс на 2692%. Варто зазначити, що незабаром після початку повномасштабної війни російські регулятори заблокували на території країни 1 500 вебсайтів.

Усього з 24 лютого організації з РФ уклали 236 контрактів, зокрема:

Головне управління МВС з Красноярського краю ($1,7 млн);

Федеральна митна служба ($906 тис.);

Державний "Центр інформаційних технологій Тюменської області" ($665 тис.);

Сахалінський обласний медичний інформаційно-аналітичний центр ($478 тис.).

Найбільше на VPN витратилися такі регіони РФ:

Москва — $2,4 млн;

Красноярський край — $1,8 млн;

Тюменська область — $700 тис.;

Тульська область — $651 тис.;

Сахалін — $523 тис.

Витрати на VPN за секторами:

законодавчі органи — $2,3 млн;

інформаційні технології та комунікації — $1,9 млн;

охорона здоров'я — $1,5 млн;

інфраструктура — $1,1 млн;

митниця — $921 тис.

Колишній директор із розповсюдження технологій "Яндекса" Григорій Бакунов у своєму Telegram-каналі прокоментував дослідження:

"Стаття про покупку VPN російськими держами — правда. Але в ній є втрачена важлива деталь: за аналогічний часовий проміжок минулого року куплено VPN-ів на $6,5 млн, тому ці закупівлі не пов'язані з блокуваннями, здебільшого це оновлення ліцензій на корпоративні VPN".

Раніше писали, що великі VPN-сервіси припинили співпрацю з Росією та допомагають Україні. Розробники відправляють зароблені гроші ЗСУ, захищають сайти від атак хакерів і надають послуги українцям безкоштовно.