Сервіси для дорослих: у Росії VPN хочуть віднести до категорії "18+"

На думку керівника престижного вишу Станіслава Куджа, технологія відкриває доступ до контенту, який є небезпечним для дітей.

Ректор Російського технологічного університету (МІРЕА) Станіслав Кудж запропонував Міністерству цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій віднести VPN-сервіси до категорії продуктів для осіб віком від 18 років. Видання "Известия" пише про це, посилаючись на копію листа.

На думку ректора, російські онлайн-майданчики повинні маркувати VPN-сервіси як мобільні програми категорії "18+", а також попереджати користувачів про "загрозу інформаційній безпеці", тобто можливість передачі даних третій стороні. Як зазначив Станіслав Кудж, окрім заблокованих у Росії соціальних мереж, технологія відкриває доступ до сайтів, де розміщено "деструктивний контент", що становить велику небезпеку для неповнолітніх. Державний регулятор Роскомнагляд постійно блокує VPN-сервіси вже кілька років, але особливість технології VPN (віртуальних приватних мереж) не дозволяє взяти їх під повний контроль.

Ректор звернув увагу на дослідження компанії Yota, згідно з яким за період з березня по липень 2022 року Росія посідає друге місце у світі за кількістю завантажень VPN-програм, поступаючись лише Індії. При цьому з початку року кількість російських користувачів таких сервісів зросла в 53,5 разів, що говорить про високий попит. Нещодавнє соцопитування банку "Відкриття" показало, що близько чверті жителів Росії продовжують користуватися забороненими в країні соцмережами Facebook та Instagram, обминаючи блокування за допомогою VPN.

"Введення маркування для мобільних додатків не обмежить доступу користувачів до інформації, проте допоможе їм бути більш обачними в Мережі, підвищить рівень цифрової грамотності", — прокоментував директор РОЦИТ Рустам Сагдатулін і додав, що влада РФ не зможе вплинути на західні маркетплейси.

Раніше стало івзесно, що влада Росії витратила на VPN-сервіси $10 млн. Технологією активно користуються російські держструктури, що працюють у різних сферах: від законодавства до охорони здоров'я.

Напередодні депутат Держдуми РФ Марія Бутіна запропонувала садити до в'язниці батьків дітей, які використовують VPN заради YouTube. Вона вважає, що дорослі росіяни мають жорсткіше виховувати своїх спадкоємців та змушувати читати книги.