В ракетах "Искандер", "Калибр" используется западная электроника: эксперты выяснили почему

Основные данные из отчета Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании.

Специалисты из Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) изучили более 20-ти видов российского вооружения, которое ВС РФ применяет в ходе войны в Украине. Они пришли к выводу, что большинство боеприпасов оснащено электроникой, производимой в западных странах, сообщили "Важные истории".

Эксперты изучили крылатые ракеты, системы связи, комплексы радиоэлектронной борьбы, которые были доставлены им с поля боя. Оказалось, что, к примеру, ракеты Х-101 и ракеты для "Искандеров" очень сильно зависят от компонентов, которые РФ не имеет возможности производить самостоятельно. В отчете отмечается, что некоторые комплектующие были получены российским оборонпромом после санкций 2014 года.

Всего было проанализировано 27 видов оружия, которое ВС РФ позиционирует как "самое современное российское". Эксперты сообщают, что обнаружили 450 видов импортных комплектующих, большая часть которых создана в США. А еще была найдена электроника из Великобритании, Германии, Японии, Швейцарии, Тайваня, Южной Кореи, Нидерландов.

[ + – ] Ракета "Калибр" Фото: Википедия

Удалось установить, что управляемый реактивный снаряд 9М549 для комплекса "Торнадо-С" стал управляемым благодаря навигационным элементам от Altera Corporation и Cypress Semiconductor. Обе компании расположены в США. Подобного рода комплектующие нашлись и в ракете Х-59 типа "воздух-поверхность", в крылатой ракете Х-101, ракете "Калибр", в 2-х типах ракет для ракетного комплекса "Искандер". Танк Т72Б3, который чаще всего применяли ВС РФ в Украине, тоже работает благодаря западной электронике. Кроме него компоненты установлены в "Тор-М2", комплексах РЭБ, ударных БПЛА, радиостанциях.

В большинстве случаев речь идет о микроэлектронике так называемого двойного назначения, то есть она может использоваться и для военных целей и для оснащения бытовых устройств. Также много компонентов были классифицированы как "чисто бытовые", которые очень легко достать.

Но была и электроника, которую нельзя поставлять в РФ ввиду санкций. В RUSI отмечают, что некоторые детали были завезены в Россию после того, как санкции 2014 года вступили в силу. Специалисты утверждают, что крылатая ракета типа "Калибр" оснащена электроникой 2018 и 2019 годов выпуска. Они настаивают на том, что компоненты были приобретены в обход закона, и что может иметь место мошенническая схема.

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