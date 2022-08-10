У ракетах "Іскандер", "Калібр" використовується західна електроніка: експерти з'ясували чому

Основні дані звіту Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії.

Фахівці з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії (RUSI) вивчили понад 20 видів російського озброєння, яке ЗС РФ застосовує під час війни в Україні. Вони дійшли висновку, що більшість боєприпасів оснащено електронікою, яка виробляється в західних країнах, повідомили "Важливі історії".

Експерти вивчили крилаті ракети, системи зв'язку, комплекси радіоелектронної боротьби, доставлені їм із поля бою. З'ясувалося, що, наприклад, ракети Х-101 і ракети для "Іскандерів" дуже залежать від компонентів, які РФ не має можливості виробляти самостійно. У звіті наголошується, що деякі комплектувальні були отримані російським оборонпромом після санкцій 2014 року.

Усього було проаналізовано 27 видів зброї, яку ЗС РФ позиціонує як "найсучаснішу російську". Експерти повідомляють, що виявили 450 видів імпортних комплектувальних, більшість яких створено в США. А ще було знайдено електроніку з Великої Британії, Німеччини, Японії, Швейцарії, Тайваню, Південної Кореї, Нідерландів.

[ + – ] Ракета "Калібр" Фото: Вiкiпедiя

Вдалося встановити, що керований реактивний снаряд 9М549 для комплексу Торнадо-С став керованим завдяки навігаційним елементам від Altera Corporation і Cypress Semiconductor . Обидві компанії розташовані у США. Подібні комплектувальні знайшлися і в ракеті Х-59 типу "повітря-поверхня", в крилатій ракеті Х-101, ракеті "Калібр", у 2-х типах ракет для ракетного комплексу "Іскандер". Танк Т72Б3, який найчастіше застосовували ЗС РФ в Україні, також працює завдяки західній електроніці. Крім нього компоненти встановлені у "Тор-М2", комплексах РЕБ, ударних БПЛА, радіостанціях.

У більшості випадків йдеться про мікроелектроніку так званого подвійного призначення, тобто вона може використовуватися і для військових цілей, і для оснащення побутових пристроїв. Також багато компонентів були класифіковані як "чисто побутові", які дуже легко дістати.

Але була й електроніка, яку не можна постачати в РФ через санкції. У RUSI зазначають, що деякі деталі було завезено до Росії після того, як санкції 2014 року набули чинності. Фахівці стверджують, що крилата ракета типу "Калібр" оснащена електронікою 2018 та 2019 років випуску. Вони наполягають на тому, що компоненти були придбані в обхід закону, і що може застосовуватися шахрайська схема.

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