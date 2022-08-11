Ученые создали ИИ-автопилот для полетов на низких высотах: как он поможет дронам

Пока систему испытали только на авиасимуляторах, но она зарекомендовала себя хорошо.

Сотрудники Университета Карнеги-Меллона (США) разработали автопилот с искусственным интеллектом, который может управлять летательными аппаратами, избегая столкновений на низких высотах. Подробнее об этом проекте пишет сайт учебного учрежения.

В самолетах давно используется автопилот, однако на низких высотах люди обычно переключаются на ручное управление, чтобы избежать столкновения с другими воздушными судами. Американские ученые решили сделать ИИ, который будет вести себя точно так же, как пилот-человек: уклоняться от препятствий, следить за перемещениями других самолетов, сотрудничать с пилотами и авиационными диспетчерами.

"Мы считаем, что в конечном итоге сможем пройти тест Тьюринга", — сказала Джин О, адъюнкт-профессор Института робототехники Университета Карнеги-Меллона. Он имеет в виду тест на способность искусственооного интеллекта демонстрировать "обдуманное" поведение, равное человеческому.

Во время полета ИИ пользуется как компьютерным зрением через шесть камер, так и естесственным языком, чтобы координировать свои действия с другими транспортными средствами: пилотируемыми и беспилотными. Ради этого исследователи обучили систему, загрузив данные, полученные от аэропорта округа Аллегейни и Питтсбург-Батлер, в том числе схемы воздушного движения, радиопередачи и изображения реальных самолетов. Функция распознавания речи позволяет понимать входящие сообщения, а также отвечать на запросы пилотов и диспетчеров понятным для них языком.

"Это первый пилот с искусственным интеллектом, который работает в нынешнем воздушном пространстве. Я не вижу, чтобы воздушное пространство изменилось для БПЛА. БПЛА должны будут измениться для воздушного пространства," — сказал адъюнкт-профессор Себастьян Шерер.

Пока команда испытала ИИ только на авиасимуляторах, им только предстоит отправить его в реальный полет. Впрочем, во время симуляций он зарекомендовал себя очень хорошо. Во время испытаний разработчики использовали два симулятора: одним управлял искусственный автопилот, а другим — человек.

Ученые ожидают, что их ИИ расширит возможности использования дронов, аэротакси, вертолетов и других беспилотных летающих средств для перевозки грузов и пассажиров, осмотра инфраструктуры, сельского хозяйства, поиска браконьеров и обнаружения природных катастроф. Таким аппаратам нужно летать довольно низко в воздушном пространстве, где также перемещаются небольшие самолеты, медицинские вертотолеты, гражданские дроны и другие средства.

"Нам нужно больше пилотов, и ИИ может помочь", — отметил доктор Джей Патрикар.

Ранее писали, что ИИ истребителя Tempest сможет читать мысли пилота и перехватывать управление. Как считают разработчики, технология подстрахует людей в опасных ситуациях и возьмет на себя большую часть рутинной работы.

Сообщали также, что в Украине разработали дрона-разведчика SkyNet с искусственным интеллектом. Производитель планирует выпустить 1000 таких аппаратов, чтобы они могли круглосуточно наблюдать за противником.