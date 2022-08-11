Учені створили ШІ-автопілот для польотів на низьких висотах: як він допоможе дронам

Поки що систему випробували тільки на авіасимуляторах, але вона зарекомендувала себе добре.

Співробітники Університету Карнегі-Меллона (США) розробили автопілот зі штучним інтелектом, який може керувати літальними апаратами, уникаючи зіткнень на низьких висотах. Докладніше про цей проєкт пише сайт навчального закладу.

У літаках давно використовується автопілот, проте на низьких висотах люди зазвичай перемикаються на ручне керування, щоб уникнути зіткнення з іншими повітряними суднами. Американські вчені вирішили зробити ШІ, який поводитиметься так само, як пілот-людина: ухилятися від перешкод, стежити за переміщеннями інших літаків, співпрацювати з пілотами й авіаційними диспетчерами.

"Ми вважаємо, що зрештою зможемо пройти тест Т'юрінга", — сказала Джин О, ад'юнкт-професор Інституту робототехніки Університету Карнегі-Меллона. Він має на увазі тест на здатність штучного інтелекту демонструвати "обдуману" поведінку, рівну людській.

Під час польоту ШІ користується як комп'ютерним зором через шість камер, так і природною мовою, щоб координувати свої дії з іншими транспортними засобами: пілотованими та безпілотними. Задля цього дослідники навчили систему, завантаживши дані, отримані від аеропорту округу Алегейні та Піттсбург-Батлер, у тому числі схеми повітряного руху, радіопередачі та зображення реальних літаків. Функція розпізнавання мовлення дозволяє розуміти вхідні повідомлення, а також відповідати на запити пілотів і диспетчерів зрозумілою для них мовою.

"Це перший пілот зі штучним інтелектом, який працює в нинішньому повітряному просторі. Я не бачу, щоб повітряний простір змінився для БПЛА. БПЛА мають змінитись для повітряного простору", — сказав ад'юнкт-професор Себастьян Шерер.

Поки що команда випробувала ШІ лише на авіасимуляторах, їм тільки доведеться відправити його в реальний політ. Проте під час симуляцій він зарекомендував себе дуже добре. Під час випробувань розробники використовували два симулятори: одним керував штучний автопілот, а іншим — людина.

Учені очікують, що їхній ШІ розширить можливості використання дронів, аеротаксі, вертольотів та інших безпілотних літальних засобів для перевезення вантажів і пасажирів, огляду інфраструктури, сільського господарства, пошуку браконьєрів і виявлення природних катастроф. Таким апаратам потрібно літати досить низько в повітряному просторі, де також переміщуються невеликі літаки, медичні гелікоптери, цивільні дрони й інші засоби.

"Нам потрібно більше пілотів, і ШІ може допомогти", — зазначив доктор Джей Патрікар.

Раніше писали, що ШІ винищувача Tempest зможе читати думки пілота й перехоплювати управління. Як вважають розробники, технологія підстрахує людей у небезпечних ситуаціях і візьме на себе більшу частину рутинної роботи.

Повідомляли також, що в Україні розробили дрона-розвідника SkyNet зі штучним інтелектом. Виробник планує випустити 1000 таких апаратів, щоб вони могли цілодобово спостерігати за ворогом.