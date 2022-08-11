Создана операционная система для несуществующих компьютеров: зачем она нужна

Unikernels призвана сделать виртуальные машины более производительными и неуязвимыми для хакеров.

Стартап NanoVM разработал операционную систему для виртуальных машин Unikernels, которая позволяет отказаться от Linux от большого количества реальных компьютеров. Об этом проекте стало известно сайту New Atlas.

Unikernels — это новая операционная система, которая призвана помочь виртуализации вычислений и работе облачных сервисов. Идея состоит в том, что для развертывания своего программного обеспечения внутри виртуальной машины пользователям не нужна классическая операционная система общего назначения, такая как Linux. Unikernels позволяет легко и просто запустить только нужное приложение приложение, такое как веб-сервер nginx или базу данных mysql, как будто собственная ОС.

Такая технология обеспечивает большую безопасность, ведь хакеры не смогут запускать свое вредоносное ПО на виртуальной машине, которая сконцентрирована на работе конкретной программы. Повышается также произодительность: во время испытаний виртуальные машины NanoVM продемонстрировали выполнение общих полезных нагрузок приложений, таких как веб-серверы Go, на 200 % быстрее в Google Cloud, на 300 % быстрее в AWS или на несколько секунд меньше времени загрузки JVM по сравнению с Linux.

Linux — это серверная операционная система, которой пользуется каждая современная компания. В обычной жизни она редко используется кем-то кроме инженеров-программистов, однако под ее управлением работают такие известные системы, как Google, Facebook, Uber. Linux уже более 30 лет, но ее продолжают устанавливать как на реальные компьютеры, так и виртуальные машины несмотря на то, что большинство функций совершенно не нужны при работе в "облаке", напрмер, поддержка USB. За неимением альтернатив, айтишникам приходилось ставить полноценную ОС на "облачные" компьютеры, которые можно уничтожить одним нажатием кнопки. Но Unikernels может в корне изменить ситуацию.

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