Створили операційну систему для комп'ютерів, які не існують: навіщо вона потрібна

Unikernels покликана зробити віртуальні машини продуктивнішими та невразливими для хакерів.

Стартап NanoVM розробив операційну систему для віртуальних машин Unikernels, яка дозволяє відмовитись від Linux від великої кількості реальних комп'ютерів. Про цей проєкт стало відомо сайту New Atlas.

Unikernels — це нова операційна система, яка покликана допомогти віртуалізації обчислень і роботі хмарних сервісів. Ідея полягає в тому, що для розгортання свого програмного забезпечення всередині віртуальної машини користувачам не потрібна класична операційна система загального призначення, така як Linux. Unikernels дозволяє легко та просто запустити тільки потрібну програму, таку як вебсервер nginx або базу даних mysql, як власна ОС.

Така технологія забезпечує велику безпеку, адже хакери не зможуть запускати своє шкідливе програмне забезпечення на віртуальній машині, яка сконцентрована на роботі конкретної програми. Підвищується також продуктивність: під час випробувань віртуальні машини NanoVM продемонстрували виконання загальних корисних навантажень додатків, таких як вебсервери Go, на 200% швидше в Google Cloud, на 300% швидше в AWS або на кілька секунд менше часу завантаження JVM порівняно з Linux.

Linux — це серверна операційна система, якою користується кожна сучасна компанія. У звичайному житті вона рідко використовується кимось, крім інженерів-програмістів, проте під її керуванням працюють такі відомі системи як Google, Facebook, Uber. Linux уже більше 30 років, але її продовжують встановлювати як на реальні комп'ютери, так і на віртуальні машини, незважаючи на те, що більшість функцій зовсім не потрібні при роботі в "хмарі", наприклад, підтримка USB. Через відсутність альтернатив, айтішникам доводилося ставити повноцінну ОС на "хмарні" комп'ютери, які можна знищити одним натисканням кнопки. Але Unikernels може докорінно змінити ситуацію.

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