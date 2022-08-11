Xiaomi представила робота-гуманоида CyberOne: что он умеет (видео)

Гуманоид способен слушать, разговаривать, распознавать эмоции и ходить со скоростью 3,6 км/ч.

Китайская технологическая компания Xiaomi представила прототип робота-гуманоида CyberOne, способного говорить, распознавать эмоции и видеть мир в 3D. Об этом в четверг, 11 августа, пишет Yahoo Finance.

По данным журналистов, робот ростом 177 сантиметров и весом 52 килограмм получил прозвище Metal Bro (рус. — Металлический братан). Аппарату даже присвоили знак зодиака — Лев. Во время презентации человекоподобная машина совершила короткую прогулку до середины сцены и подарила генеральному директору Xiaomi Лэй Цзюню цветок, после чего сделала с ним селфи.

Робот оснащен лицом в виде изогнутой OLED-панели, способен слышать при помощи двух микрофонов, видеть мир в 3D и идентифицировать 45 эмоций по голосу человека. Его тело может выполнять 21 движение при помощи 13 шарниров, двигатели верхних конечностей способны работать с точностью до 1 Нм, а ноги приводятся в действие двигателями с крутящим моментом до 300 Нм. Максимальная скорость CyberOne составляет примерно 3,6 км/ч.

На данный момент аппарат стоит от 89,1 тыс. до 104 тыс. долларов, поэтому должно пройти время, прежде чем компания примется за его массовое производство. По данным DigitNews, робота планируется использовать исключительно для исследований.

CyberOne — это второй продукт, выпущенный лабораторией робототехники Xiaomi после CyberDog, выпущенного в августе 2021 года.

Напомним, что в этом году своего умного робота намерена представить и компания Tesla миллиардера Илона Маска. Аппарат будет призван выполнять опасную или рутинную работу вместо людей.

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