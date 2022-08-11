Xiaomi представила робота-гуманоїда CyberOne: що він уміє (відео)

Гуманоїд здатний слухати, розмовляти, розпізнавати емоції та ходити зі швидкістю 3,6 км/год.

Китайська технологічна компанія Xiaomi представила прототип робота-гуманоїда CyberOne, здатного говорити, розпізнавати емоції та бачити світ у 3D. Про це у четвер, 11 серпня, пише Yahoo Finance.

За даними журналістів, робот зростом 177 сантиметрів і вагою 52 кілограми отримав прізвисько Metal Bro (рус. — Металевий братан). Апарату навіть надали знак зодіаку — Лев. Під час презентації людиноподібна машина здійснила коротку прогулянку до середини сцени та подарувала генеральному директору Xiaomi Лей Цзюню квітку, після чого зробила з ним селфі.

Робот оснащений обличчям у вигляді вигнутої OLED-панелі, здатний чути за допомогою двох мікрофонів, бачити світ у 3D та ідентифікувати 45 емоцій за голосом людини. Його тіло може виконувати 21 рух за допомогою 13 шарнірів, двигуни верхніх кінцівок здатні працювати з точністю до 1 Нм, а ноги приводяться в дію двигунами з крутним моментом до 300 Нм. Максимальна швидкість CyberOne становить приблизно 3,6 км/год.

Нині апарат коштує від 89,1 тис. до 104 тис. доларів, тому має пройти час, перш ніж компанія візьметься за його масове виробництво. За даними DigitNews, робота планується використовувати виключно для досліджень.

CyberOne — це другий продукт, випущений лабораторією робототехніки Xiaomi після CyberDog, випущеного у серпні 2021 року.

Нагадаємо, що цього року свого розумного робота має намір представити і компанія Tesla мільярдера Ілона Маска. Апарат буде виконувати небезпечну чи рутинну роботу замість людей.

Раніше ми писали про те, як компанія засновника Microsoft Білла Гейтса планує побудувати величезні комплекси із сонячних панелей за допомогою роботів.