В России разрабатывают "детский" БПЛА "Орленок": что о нем известно

Дрон самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой правительство предлагает использовать для обучения школьников.

В России разрабатывают новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орленок", управление которым хотят включить в школьную программу. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал на встрече с вице-премьер-министром Дмитрием Чернышенко, передает сайт российского правительства.

На Сахалине расположена лаборатория беспиилотников, где создают конструктор дрона самолетного типа в рамках программы чемпионата "Молодые профессионалы". Губернатор предложил добавить "Орленок" в образовательную программу России, чтобы школьники с детства учились управлять летательными аппаратами. Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил о подготовке экспериментального правового режима для полета БПЛА.

Как пишет сайт ASTV, БПЛА "Орленок" разработал сахалинский инженер Артур Берендяев вместе с группой учеников из детского технопарка "Кванториум". По словам конструктора, аппарат внешне похож на самолет, но может вертикально взлетать, подобно квадрокоптеру, и зависать в воздухе при необходимости. Дрон собрали из композитных материалов, которые защищают при падении на землю. Создатели уверяют, что "Орленок" успешно прошел испытания. Другие характеристики устройства пока не раскрываются.

"Мы создаем аппарат для разных задач. Это своего рода платформа, которую в дальнейшем можно дорабатывать. Например, использовать в сельском хозяйстве – для орошения, доставки удобрений и других целей", — заявил Артур Берендяев.

[ + – ] Разработчик БПЛА "Орленок" Артур Берендяев Фото: astv.ru

Стоит отметить, что в России беспилотник с таким же названием производит предприятие "Аэрокон" из Казани. Компания позиционирует свое детище, как многоцелевой БПЛА для патрулирования, наблюдательных в метеорологических, геодезических, картографических, транспортных, сельскохозяйственных и других целях, а также для поисково-спасательных операций.

[ + – ] БПЛА "Орленок" от компании "Аэрокон" Фото: Скриншот

"Орленок" от "Аэрокона — это высокоплан с прямым крылом с размахом чуть больше 3 м, двухкилевым вертикальным оперением, двигателем внутреннего сгорания и генератором переменного тока. Он взлетает при помощи катапульты, а приземляется на парашюте, может нести полезную нагрузку весом до 2 кг, например, фотоаппарат, видеокамеру или тепловизор.

Ранее стало известно, что ВСУ захватили самый современный дрон РФ "Орлан-30". Это модифицированная версия самого массового БПЛА ВС РФ под названием "Орлан-10", по сравнению с оригиналом она получила большую взлетную массу и лучшее оборудоване для наблюдения и разведки.

Писали также, что в России тестируют новую модель ударных дронов "Орион", которую называют ответом турецким Bayraktar.