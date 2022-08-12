У Росії розробляють "дитячий" БПЛА "Орлятко": що про нього відомо

Дрон літакового типу з вертикальним зльотом та посадкою уряд пропонує використовувати для навчання школярів.

У Росії розробляють новий безпілотний літальний апарат (БПЛА) "Орлятко", керування яким хочуть включити до шкільної програми. Про це губернатор Сахалінської області Валерій Лімаренко розповів на зустрічі з віцепрем'єр-міністром Дмитром Чернишенком, повідомляє сайт російського уряду.

На Сахаліні розташована лабораторія безпілотників, де створюють конструктор дрона літакового типу у межах програми чемпіонату "Молоді професіонали". Губернатор запропонував додати "Орлятко" в освітню програму Росії, щоб школярі з дитинства вчилися керувати літальними апаратами. Дмитро Чернишенко зі свого боку заявив про підготовку експериментального правового режиму для польоту БПЛА.

Як пише сайт ASTV, БПЛА "Орлятко" розробив сахалінський інженер Артур Берендяєв разом із групою учнів з дитячого технопарку "Кванторіум". За словами конструктора, апарат зовні схожий на літак, але може вертикально злітати, подібно до квадрокоптера, і зависати в повітрі за необхідності. Дрон зібрали із композитних матеріалів, які захищають під час падіння на землю. Творці запевняють, що "Орлятко" успішно пройшло випробування. Інші характеристики пристрою поки не розкриваються.

"Ми створюємо апарат для різних завдань. Це свого роду платформа, яку надалі можна доопрацьовувати. Наприклад, використовувати у сільському господарстві — для зрошення, доставки добрив та інших цілей", — заявив Артур Берендяєв.

[ + – ] Розробник БПЛА "Орлятко" Артур Берендяєв Фото: astv.ru

Варто зазначити, що в Росії безпілотник з такою ж назвою виробляє підприємство "Аерокон" із Казані. Компанія позиціонує своє дітище як багатоцільовий БПЛА для патрулювання, спостережних у метеорологічних, геодезичних, картографічних, транспортних, сільськогосподарських та інших цілях, а також для пошуково-рятувальних операцій.

[ + – ] БПЛА "Орлятко" від компанії "Аерокон" Фото: Скриншот

"Орлятко" від "Аерокона — це високоплан з прямим крилом з розмахом трохи більш як 3 м, двокільовим вертикальним оперенням, двигуном внутрішнього згоряння і генератором змінного струму. Він злітає за допомогою катапульти, а приземлюється на парашуті, може нести корисне навантаження вагою до 2 кг, наприклад, фотоапарат, відеокамеру або тепловізор.

Раніше стало відомо, що ЗСУ захопили найсучасніший дрон РФ "Орлан-30". Це модифікована версія наймасовішого БПЛА ЗС РФ під назвою "Орлан-10", якщо порівняти з оригіналом вона отримала велику злітну масу та найкраще обладнання для спостереження та розвідки.

Писали також, що в Росії тестують нову модель ударних дронів "Оріон", яку називають турецькою відповіддю Bayraktar.