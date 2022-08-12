Стаи плазменных роботов бурят тоннели будущего: ученые показали процесс (видео)

Мини-роботы будут "сверлить" породу плазменными горелками через дырочки.

Британский стартап HyperTunnel предлагает рыть тоннели при помощи тысяч мини-роботов. Подробности проекта раскрыло издание wired.com.

Стартаперы предлагают задействовать стаи роботов длиной в 3 м и в форме срезанных цилиндров. Планируется, что они будут просверливать отверстия в породе, чтобы впоследствии образовалась ниша для тоннеля, которую будут углублять. Также устройствам будет помогать роботизированная рука с фрезерной головкой, формирующая небольшие пустоты, которые затем будут заполнены бетоном или другим прочным материалом. По словам технического директора HyperTunnel Патрика Лейн-Нотта, роботы будут работать подобно рою муравьев.

При помощи 3D-анимации разработчики продемонстрировали процесс бурения. На видео показывается, как боты прокладывают мини-тоннели, чтобы потом создать большое подземное сооружение. Процесс похож на бурение тоннеля наоборот.

"Мы делаем мини-тоннели в земле, а затем копаем яму", — говорит Лейн-Нотт. "После того, как структура основного тоннеля построена, материал, заполняющий камеру мини-туннеля, можно удалить".

Он утверждает, что одним из преимуществ такого подхода является использование меньшего количества строительных материалов в целом. Вместо того, чтобы размещать стандартные секции стены туннеля по всей длине, внешняя толщина конструкции может варьироваться в зависимости от фактической геологии и давления в любой заданной точке.

Эксперты по тоннелестроению в комментарии WIRED отметили, что отрасль требует технологических решений для снижения затрат и повышения эффективности. Появляется ряд новых компаний, обещающих внедрить инновации — от Boring Company Илона Маска до HyperTunnel.

Ранее мы сообщали о том, что компания Earthgrid создала плазменного робота, который работает в 100 раз быстрее, чем новейшие бурильные установки. Бот нагревает породу ее до высоких температур и потом просто "выпаривает" ее.