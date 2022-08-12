Зграї плазмових роботів бурять тунелі майбутнього: вчені показали процес (відео)

Мініроботи "свердлитимуть" породу плазмовими пальниками через дірочки.

Британський стартап HyperTunnel пропонує копати тунелі за допомогою тисяч мініроботів. Деталі проєкту розкрило видання wired.com.

Стартапери пропонують залучити зграї роботів довжиною 3 м і у формі зрізаних циліндрів. Планується, що вони просвердлюватимуть отвори в породі, щоб згодом утворилася ніша для тунелю, яку поглиблюватимуть. Також пристроям допомагатиме роботизована рука з фрезерною головкою, що формує невеликі порожнечі, які потім заповнять бетоном або іншим міцним матеріалом. За словами технічного директора HyperTunnel Патріка Лейн-Нотта, роботи працюватимуть подібно до рою мурах.

За допомогою 3D-анімації розробники продемонстрували процес буріння. На відео показується, як боти прокладають мінітунелі, щоб потім створити велику підземну споруду. Процес нагадує буріння тунелю навпаки.

"Ми робимо мінітунелі в землі, а потім копаємо яму", — каже Лейн-Нотт. "Після того, як структуру основного тунелю збудовано, матеріал, що заповнює камеру мінітунелю, можна видалити".

Він стверджує, що однією з переваг такого підходу є використання меншої кількості будівельних матеріалів загалом. Замість того, щоб розміщувати стандартні секції стіни тунелю по всій довжині, зовнішня товщина конструкції може змінюватись залежно від фактичної геології та тиску в будь-якій точці.

Експерти з тунелебудування у коментарі WIRED зазначили, що галузь потребує технологічних рішень для зниження витрат та підвищення ефективності. З'являється низка нових компаній, які обіцяють впровадити інновації — від Boring Company Ілона Маска до HyperTunnel.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Earthgrid створила плазмового робота, який працює у 100 разів швидше, ніж нові бурильні установки. Бот нагріває породу її до високих температур і потім просто "випарює" її.