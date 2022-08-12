Японские компании активно трудоустраивают айтишников из Украины, – СМИ

Для многих украинских айтишников, давно работающих с Европой, Япония стала совершенно новым рынком.

Японские IT-компании стали активно набирать сотрудников из Украины. Об этом пишет японское издание The Asahi Shimbun.

Как отмечают журналисты, таким образом японский бизнес хочет помочь айтишникам из страны, где идет война.

"IT-сектор был движущей силой экономического роста в Украине, которую прозвали "Силиконовой долиной Восточной Европы" из-за обилия технических талантов. Но есть опасения, что человеческие ресурсы покинут страну из-за вторжения России", – уточняет издание.

В качестве одного из примеров журналисты рассказывают историю 40-летнего Константина Чвикова из Харькова, который начиная с мая работает в токийской компании i3DESIGN Co. Сейчас он как раз курирует подбор инженеров из Украины. Уточняется, что Чвиков уже получил заявки от пятидесяти украинских специалистов, с семью из них он решил продолжить работу.

"В Украине много", – говорит директор i3DESIGN Йоичиро Шиба.

По словам Чвикова, количество проектных заказов из Европы и США в Украине уменьшается. К тому же многие компании могут уйти из Украины из-за войны. Однако появилась альтернатива – японский рынок, который для многих украинцев стал совершенно новым.

i3DESIGN – далеко не единственная компания, готовая активно сотрудничать с украинскими айтишниками. Так, Next Age Inc. из Осаки отдает веб-дизайн на аутсорсинг нескольким украинским предприятиям. Начиная марта, компания доверила специалистам из Украины 11 проектов на сумму более 3 млн иен ($22,5 тыс.).

"Мы можем поддержать их независимо от расстояния", — подчеркнул президент Next Age Inc. Дайсаку Йошимура.

Более того, в июне Yahoo Japan Corp., Line Corp. и пять других японских IT-компаний провели совместный семинар по трудоустройству для эвакуированных из Украины специалистов.

Вчера, 11 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также рассказал о том, что украинская IT-компания CHI Software открыла свой офис в японском городе Кобе.

"Еще весной прошлого года мы в МИДе начали системно создавать новые возможности сотрудничества с иностранными партнерами для украинских ИТ-компаний. Эта работа приносит результаты, которые стали особенно актуальны во время полномасштабной войны", – прокомментировал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, к концу этого года в Японии будет создана новая научно-исследовательская организация при поддержке США для разработки и испытания 2-нм технологии с целью запуска производства к 2025 году.

Ранее Фокус сообщал о том, что Япония предоставит Украине десятки разведывательных беспилотников.