Японські компанії активно працевлаштовують айтішників з України, – ЗМІ

Для багатьох українських айтішників, які давно працюють з Європою, Японія стала зовсім новим ринком.

Японські IT-компанії почали активно набирати співробітників з України. Про це пише японське видання The Asahi Shimbun.

Як зазначають журналісти, так японський бізнес хоче допомогти айтішникам із країни, де йде війна.

"IT-сектор був рушійною силою економічного зростання в Україні, яку прозвали "Силіконовою долиною Східної Європи" через велику кількість технічних талантів. Але є побоювання, що людські ресурси покинуть країну через вторгнення Росії", — уточнює видання.

Як один із прикладів журналісти розповідають історію 40-річного Костянтина Чвікова з Харкова, який починаючи з травня працює в токійській компанії i3DESIGN Co. Зараз він якраз займається підбором інженерів з України. Уточнюється, що Чвіков уже отримав заявки від п'ятдесяти українських фахівців, із сімома з них він вирішив продовжити роботу.

"В Україні багато", — каже директор i3DESIGN Йоїчіро Шіба.

За словами Чвікова, кількість проєктних замовлень із Європи та США в Україні зменшується. До того ж, багато компаній можуть піти з України через війну. Однак з'явилася альтернатива — японський ринок, який для багатьох українців став новим.

i3DESIGN — далеко не єдина компанія, яка готова активно співпрацювати з українськими айтішниками. Так, Next Age Inc. з Осаки віддає вебдизайн на аутсорсинг кільком українським підприємствам. Починаючи з березня, компанія довірила фахівцям з України 11 проєктів на суму понад 3 млн єн ($22,5 тис.).

"Ми можемо підтримати їх незалежно від відстані", — наголосив президент Next Age Inc. Дайсаку Йошимура.

До того ж, у червні Yahoo Japan Corp., Line Corp. і п'ять інших японських IT-компаній провели спільний семінар із працевлаштування для евакуйованих з України фахівців.

Учора, 11 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також розповів, що українська IT-компанія CHI Software відкрила свій офіс в японському місті Кобе.

"Ще навесні минулого року ми в МЗС почали системно створювати нові можливості співпраці з іноземними партнерами для українських ІТ-компаній. Ця робота дає результати, які стали особливо актуальними під час повномасштабної війни", — прокоментував глава зовнішньополітичного відомства України.

Нагадаємо, до кінця цього року в Японії буде створено нову науково-дослідну організацію за підтримки США для розробки та випробування 2-нм технології з метою запуску виробництва до 2025 року.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Японія надасть Україні десятки розвідувальних безпілотників.